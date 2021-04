Neues Testzentrum in Negast: Gemeinde stellt Sporthalle bereit

Niepars/Negast

Das macht dem Amt Niepars rund um Stralsund so schnell keiner nach: Der Verbund der sieben Gemeinden hat sein eigenes Testzentrum aus dem Boden gestampft. Und zwar in der Uwe-Brauns-Sporthalle in Negast, die die Gemeinde Steinhagen kurzfristig zur Verfügung stellte. Von den Arbeitsverträgen für das Personal über die Einrichtung der Halle bis hin zu Dokumentation, Wlan und Nummerziehen hat man alles alleine organisiert.

Vom Kreis gewünschter Termin nicht zu halten

Dabei hatte Verwaltungs-Chef Peter Forchhammer nach dem Aufruf der Kreisverwaltung kurz vor Ostern so seine Zweifel, ob das gelingen könnte (Die OZ berichtete). „Dienstag nach Ostern, dieser Termin war aber nicht zu schaffen. Wir haben uns wirklich beeilt, aber es musste so viel geklärt werden, auch rechtlich muss ja alles abgesichert sein.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dort, wo vor Corona Fußballturniere und Tanzabende stattfanden, sind jetzt also Teststrecken aufgebaut, sozusagen im Einbahnstraßenverkehr. Es gibt einen Wartebereich für Neuankömmlinge, die eigentlichen Testplätze, einen Bereich, in dem man aufs Ergebnis wartet, und die letzte Station, an der der Getestete seinen Persilschein bekommt, wie es Peter Forchhammer nett umschreibt.

Testzentrum täglich geöffnet

Geöffnet ist das Negaster Testzentrum Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr. Dienstag und Donnerstag können von 13 bis 17 Uhr die Abstriche genommen werden. „Wir haben uns in unserer Arbeitsgruppe Testzentrum darauf verständigt, dass wir jederzeit unsere Kapazitäten ausweiten, falls der Bedarf da ist. Denn wir haben genug Leute in Reserve“, freut sich der Verwaltungsleiter aus Niepars. Allerdings wird mit dem zu erwartenden scharfen Lockdown wohl keine Flut an Testwilligen in Negast aufschlagen.

25 Freiwillige ließen sich schulen

Kerstin Swojak aus Zarrendorf bereitet im neuen Testzentrum in Negast einen Abstrich vor. Quelle: Stefan Sauer

So haben sich 25 Freiwillige gemeldet, die im Testzentrum arbeiten wollten. „Es sind Schüler, Studenten, aber auch Senioren oder Selbstständige, ebenso Menschen, die gerade nicht arbeiten können. Sie haben nun von uns einen Vertrag bekommen“, so Peter Forchhammer gegenüber der OZ und erklärt, dass pro Stunde 14,55 Euro Brutto gezahlt werden. Schüler und Studenten zahlen darauf keine Steuern, für die geringfügig Beschäftigten übernimmt das Amt diese Abgabe. Alle anderen haben Abzüge. Außerdem sind auch fünf Mitarbeiter der Amtsverwaltung im Pool der Tester. Zu einem Abstrich-Team zählen übrigens fünf Leute plus ein Mitarbeiter des Amtes Niepars. Die Tester wurden selbstverständlich geschult. „Das hat freundlicherweise die Negaster Ärztin Klaudia Grünschläger übernommen“, so Forchhammer. Er möchte aber auch seinen Mitarbeitern danken, die sich gute Lösungen für das Testen überlegt haben.

Einige 10 000 Euro schon ausgegeben

Aus der Negaster Sporthalle wurde nun ein Testzentrum. Quelle: Stefan Sauer

Und was kostet die Einrichtung so eines Testzentrums? „Ich gehe davon aus, dass da jetzt schon einige 10 000 Euro zusammengekommen sind. Den Vertrag mit der Kassenärztlichen Vereinigung haben wir, nun hoffe ich, dass wir die ganzen Ausgaben auch irgendwann erstattet bekommen“, zeigt sich der Verwaltungs-Chef optimistisch und schiebt hinterher: „Normalerweise hätte man für das alles einen Nachtragshaushalt verabschieden müssen. In Rücksprache mit der Rechtsaufsicht konnte da aber eine schnellere Lösung gefunden werden.“

Amt Altenpleen setzt auf Apotheke in Prohn

Im Amtsbereich Altenpleen hat zunächst Apotheker Roland Petersen das Testzepter fest in der Hand. Er nutzt dafür die Räume der Gemeinde Prohn gegenüber seiner Wizlaw-Apotheke. „Das läuft gut, hat er uns mitgeteilt. 90 Tests in drei Tagen, und alle waren negativ“, so Verwaltungschefin Ines Materna-Braun. Auch die Apotheke am Strelapark übernimmt das Abstreichen – ebenso wie das große Testzelt vor dem Einkaufscenter.

Mobile Testung wird in Ruhe vorbereitet

Was die mobile Testung betrifft, gehe man das ganz sachlich und ruhig an, bestätigt Storchennest-Geschäftsführerin Anke Ehrecke. Das Jugendhaus, großer Träger in der Jugend- und Sozialarbeit, wollte einen Kleinbus zur Verfügung stellen, mit dem dann ein Testteam übers Land fahren könnte. „Wenn jetzt wirklich ein scharfer Lockdown kommt, geht keiner mehr zum Testen. Dann schieben wir das erst mal nach hinten, bereiten das aber trotzdem für später vor“, so die Jugendhaus-Chefin auf OZ-Anfrage.

Von Ines Sommer