Stralsund

17 Mädchen und Jungen erblickten in der Woche von 24. bis 30. August im Kreißsaal des Helios Hanseklinikums das Licht der Welt. Den Auftakt machte am 24. August um 13.55 Uhr Franz Siedler aus Franzburg. Er wog bei einer Körpergröße von 51,5 Zentimetern immerhin 3620 Gramm. Ihm folgte am selben Tag um 21.30 Uhr Lilly Waschke aus Barth mit 51 Zentimetern und 3920 Gramm.

Am 25. August um 11.50 Uhr strampelte sich Elena Storde aus Stralsund ins Leben. Ihr wurden 51 Zentimeter und 3375 Gramm ins Stammbuch geschrieben. In Stralsund zu Hause ist auch Fredi Skupin, der seinen Eltern am 26. August um 2.36 Uhr ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Für ihn notierte die Hebamme 51 Zentimeter und 3528 Gramm.

Anzeige

Ebenfalls am 26. August feiert Lea Schumann aus Stralsund künftig ihren Geburtstag. Sie gab den ersten Schrei ihres Lebens um 10.16 Uhr von sich, war 53 Zentimeter groß und 3180 Gramm schwer.

Weitere OZ+ Artikel

Wonneproppen mit 4105 Gramm

Alma Ott aus Stralsund wurde am 26. August um 10.29 Uhr geboren. Sie brachte bei einer Größe von 49,5 Zentimetern 3365 Gramm auf die Waage. Den nicht ganz offiziellen Titel als Wonneproppen der Woche sicherte sich am selben Tag um 13.15 Uhr Ely Zubida aus Barth mit 50 Zentimetern und 4105 Gramm.

Matti Last aus Stralsund holte die Hebamme am 27. August um 9.28 Uhr auf die Welt. Für ihn notierte sie 49 Zentimeter und 3155 Gramm. Noch am selben Tag folgte etwas später Alexia Nicole Mönnich aus Stralsund mit 53 Zentimetern und 3595 Gramm.

Sonntagskind der Woche ist Melina Schulz aus Prerow, die am 30. August um 8.47 Uhr auf die Welt kam. Ihre ersten Körpermaße: 50 Zentimeter und 3700 Gramm.

Zur Galerie Das sind die neuen Erdenbürger

Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Eltern, natürlich auch jenen, deren Nachwuchs namentlich nicht veröffentlicht werden sollte.

Von Jens-Peter Woldt