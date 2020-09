Neuhof

Opernarien, Schlager aus den 30er-Jahren und späteren Jahrzehnten – mit dieser Mischung präsentieren die Opernale-Macher ab Freitag ihr diesjähriges Programm und damit eine Hommage an die Heimat, an die Liebe und an die Frauen. „Ein Glas aufs Land und eins auf die See – Teil 2“ nennt sich die Opernale 2020 und ja, mit diesem maritimen Abend kommt im Corona-Ausnahmejahr der zweite Teil vor dem ersten und damit bis Ende September eine verkleinerte Version der eigentlichen Idee von Henriette Sehmsdorf auf die Bühnen Vorpommerns. Am Freitag um 19 Uhr ist die Premiere in der Marina Neuhof. Sechs weitere Abende folgen.

Henriette Sehmsdorf Quelle: OZ-Archiv

Anzeige

„Im Jahr des 30. Geburtstages des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern wirft die Opernale einen Blick zurück ins Meer der Geschichte und angelt ein paar denkwürdige Geschichten heraus, die zu einer neuen Handlung verknüpft werden“, sagt Opernale-Chefin und Regisseurin Henriette Sehmsdorf. Und damit feiert die Opernale auch ein bisschen sich selbst, ist es doch ihr 10. Festival, mit dem sie Oper aufs platte Land bringt.

Weitere OZ+ Artikel

Handlungsort ist eine kleine Kneipe in Hafennähe, in der Sunny (Joana-Maria Rueffer, Sopran) die Wirtin ist. Nur Küchenfee Tina ( Karen Salewski, Akkordeon, Gitarre) und die Plattdeutsch plappernde Postfrau Helga (Petra Schwaan-Nandke, Schauspiel) sind an diesem Abend noch anwesend. Da kann man Abstand halten und dabei den Gästen folgende Story auftischen: Bei Wirtin Sunny gab es vor ein paar Wochen ein großes Fest. An ihrem 60. Geburtstag feierte sie zudem das 30-jährige Bestehen ihrer Kneipe, die sie gegen all die vielen Verordnungen und behördlichen Erschwernisse erfolgreich durch die Zeiten bringen konnte. Doch kurz nach dem Jubiläum kam die Kündigung durch den Verpächter.

Gehen, Kommen, Bleiben

Sunny ist nun des Kampfes müde, zieht ihre Konsequenzen und räumt zusammen. Ihre Gedanken schweifen dabei in die Ferne: ins unwirkliche Reich der Oper und in fremde Länder. Tina, ihre langjährige Freundin und Aushilfe im Lokal, ist das ständige Gerede ums Weggehen leid. Nach dem Verlust der Mutter und dem Auszug von Bruder Felix, soll sie jetzt auch noch Arbeit und Freundin verlieren? „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttert“, trällert Tina und versucht, ihre Freundin umzustimmen. Da tritt Helga alias Petra Schwaan-Nandke ein, die Postbotin, und bringt eine Ansichtskarte von der Cote d’Azur …

Und so kommen drei Frauen im besten Alter ins Philosophieren übers Gehen oder Bleiben in Vorpommern und auf ungewöhnliche Ideen. Das gibt Mut und gute Laune, geschieht verbal spritzig und natürlich musikalisch vielfältig von der Opernarie bis zum Schlager. Wehmut, Glaube an die große Liebe, Zuversicht und Heimatverbundenheit – das alles vereint das Stück in dem es ums Kommen, Gehen und Bleiben geht.

Mastenlager wird zur Hafenkneipe

Der Ort der Premiere am Freitag ist wie oft bei den Opernale-Machern um Henriette Sehmsdorf ungewöhnlich. Zuschauer werden in die „Hafenkneipe“, das Mastenlager, in der Marina Neuhof in der Heimatgemeinde Sundhagen des Opernale-Vereins eingeladen. „Ein bisschen aufräumen müssen wir noch, aber es sind ja auch noch zwei Tage Zeit“, hatte Sehmsdorf am Mittwochabend angekündigt. „Wenn die Gäste zu zweit kommen, haben wir für 61 Personen Platz, wenn sie in Sechsergruppen zuschauen, können es 86 sein“, sagt Henriette Sehmsdorf. Alles eine Frage der (Corona)-Organisation.

Der erste Teil mit der Geschichte des jungen Werftarbeiters Felix und des fremden Mädchens Freya, die in besagter kleiner Kneipe begann, wird als Hörbuch aufgenommen.

Opernale tourt durch Vorpommern Folgende Stationen gibt es für die Opernale 2020: Freitag, 11. September 2020, 19 Uhr, Marina Neuhof, Sundhagen (ausverkauft) Samstag, 12. September 2020, 15 Uhr, Marina Neuhof, Sundhagen (zusätzlich) Sonntag, 13. September 2020, 15 Uhr, Kunstmühle Jarmen (ausverkauft) Sonntag, 13. September 2020, 19 Uhr, Kunstmühle Jarmen (zusätzlich) Freitag, 25. September 2020, 19 Uhr, Voelschow Berg, Demmin Samstag, 26. September 2020, 19 Uhr, Brandstall Ferdinandshof (neu!) Sonntag, 27. September 2020, 17 Uhr, Barther Boddenbühne Tickets zum Preis von 25 Euro (zzgl. evtl. anfallender Gebühren) gibt es in den bekannten MV-Ticket-Vorverkaufsstellen, bei den Veranstaltern vor Ort oder unter www.opernale.de.

Geburtstagsständchen

„Ein Glas aufs Land und eins auf die See“ erhebt die Opernale auf 30 Jahre Deutsche Einheit und den 30. Geburtstag des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Und es gibt einen weiteren Grund zum Feiern: 10 Jahre Opernale. Seither bringt das Festival Musiktheater an ungewöhnliche Veranstaltungsorte im ländlichen Raum. Ob in Kirchen, Herrenhäuser, Scheunen, Gasthäuser oder Vereinsräume – Anliegen ist es, die vielen lokalen Kulturakteure in ihrem Bemühen zu unterstützen, neue Besucher zu gewinnen und Identifikation zu stiften. Einführungs- und Kinderveranstaltungen, geführte Spaziergänge, kulinarische Angebote verschiedenster Art sowie Lesungen, Podiumsdiskussionen, Publikumsgespräche, Nachtkonzerte und Kunstausstellungen gehören zum Gesamterlebnis Opernale-Festival.

Von Almut Jaekel