Für die Stralsunder SPD-Bundestagsabgeordnete Sonja Steffen war es der wohl emotionalste Neujahrsempfang innerhalb der eigenen politischen Karriere. Denn die 56-Jährige kündigte Sonntagmittag ihren Rückzug aus der Bundespolitik an. „Wir müssen uns erneuern“, sagte sie vor den zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur auf dem gemeinsamen Empfang mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Thomas Würdisch und dem SPD-Stadtverband Stralsund. Die derzeitige Justiziarin der SPD-Fraktion im Bundestag will die aktuelle Amtszeit noch zu Ende bringen. Dann sei Schluss. Bei den nächsten Bundestagswahlen 2021 würde sie nicht mehr antreten. „Die SPD hat gute Nachwuchspolitiker. Ich mache den Weg frei für die neue Generation“, sagte Steffen. Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen. „Seit einem halben Jahr habe ich darüber nachgedacht“, sagt sie. „Für mich und für die Partei ist es ein guter Zeitpunkt.“ Was sie später mache wolle, sei noch unklar. „Ich bleibe in Stralsund.“

Vorpommern verliert wichtige Fürsprecherin in Berlin

Mit dem perspektivischen Rückzug verliert nicht nur die Hansestadt eine wichtige Mitstreiterin im Bundestag. So lobte Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (31), der laut eigener Aussage dort Steffens erster Praktikant war, das Engagement der 56-Jährigen für ganz MV. „Seit 2009 warst du unser Gesicht im politischen Berlin“, sagte Dahlemann. „Der Spagat zwischen politischer Arbeit und Präsenz ist dir immer gut gelungen. Dabei hast du für unsere Partei viel gewuppt, meist im Hintergrund.“ Als Mitglied des Deutschen Bundestages hätte sie viele wichtige Projekte auf den Weg gebracht. „Die Sanierung unserer Kirchen, der alten Physik in Greifswald, die Darßbahn oder auch den Erhalt des Wasserschlosses Divitz“, zählte er auf.

Thomas Oppermann ( SPD ): „So eine Entscheidung verdient viel Mut.“

Thomas Oppermann ( SPD), Vizepräsident des Deutschen Bundestages, war von Steffens Ansprache überrascht. „So eine Entscheidung verdient großen Respekt“, sagte der Festredner des SPD-Neujahrsempfangs. Und weiter: „Vielen Dank für deine Arbeit. Wenn wir mehr solche Politikerinnen wie dich hätten, wäre Deutschland besser aufgestellt.“ In Stralsund sei Oppermann, der selbst ein Haus auf dem Darß hat, zum zweiten Mal seit 1999. „ Stralsund war damals schon großartig“, sagte der 65-Jährige. Die Hansestadt hätte jedoch einen „gewaltigen Sprung“ gemacht. Darauf könne jeder Stralsunder stolz sein. Viel Zeit hatte Oppermann nicht. Kurz nach dem Empfang befand er sich schon wieder auf dem Empfang nach Berlin – weil sein heimischer Basketballverein aus Göttingen in der Hauptstadt bei Alba Berlin antrat.

SPD hat rund 3000 Mitglieder in MV

Der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Würdisch wusste um den Rückzug. „Wir hatten im Vorfeld über den Abschied gesprochen“, sagt er. „Mit ihr wird eine richtig gute Politikerin und Weggefährtin gehen“, sagte der 57-Jährige. Doch auch er blickte zuversichtlich voraus. „Wir haben gutes Personal. In MV und auch hier im Kreis“, sagt er. Insgesamt hätte die SPD landesweit knapp 3000 Mitglieder. „Die Tendenz geht leicht nach oben“, sagt er. In Vorpommern-Rügen gäbe es 370 Mitglieder. Dabei sei der stärkste der elf Ortsverbände Rügen. „Dort gibt es rund 100 Mitglieder“, sagt Würdisch.

