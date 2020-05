Neustart für Stralsunder Friseure: Ohne Termin und Haarewaschen geht nichts mehr

Stralsund

Gut 100 Friseurbetriebe gibt es nach einer Schätzung der Kreishandwerkerschaft Rügen-Stralsund-Nordvorpommern im Landkreis Vorpommern-Rügen. „Von den 35 Betrieben unserer Innung weiß ich, dass alle sehnsüchtig auf den 4. Mai hinarbeiten, sagt Uwe Ambrosat, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft.

Für die Wiederaufnahme der Arbeit in den Salons hat die Kreishandwerkerschaft gemeinsam mit ihren Meisterbetrieben in Videokonferenzen ein Hygiene-Konzept vorbereitet, das in Corona-Zeiten Kunden wie Mitarbeiter vor einer Virusinfektion schützen soll.

Richtlinien der Berufsgenossenschaft umgesetzt

Die letzte Konferenz am Bildschirm fand am Dienstag statt. Nach Ambrosats Eindruck waren vor allem die kleineren Betriebe sehr angetan von dieser Form des digitalen Erfahrungsaustausches.

„Jetzt sollte für den Start alles vorbereitet sein, von der Bevorratung mit Corona-Masken und Einwegumhängen bis hin zu den Mitarbeiterschulungen für die besondere Situation des Arbeitens, in der wir uns vor allem an den Richtlinien des Zentralverbandes der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege orientieren“, sagt der Geschäftsführer.

Mit Haarwäsche gegen das Virus

Und die haben es in sich: Kunden oder Kundinnen sollten sich nach Betreten des Salons die Hände waschen oder desinfizieren, heißt es da. Es gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern um jeden Arbeitsplatz in alle Richtungen. Während der Kundenbedienung, bei der der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, müssen Beschäftigte sowie Kundschaft Mund-Nasen-Bedeckungen tragen.

Der Kunde muss einen Umhang tragen, der alle möglichen Kontaktpunkte abdeckt. Bei jedem Kunden sind die Haare zu waschen. Beschäftigte tragen verpflichtend Einmalhandschuhe.

Friseurtermine werden bereits angenommen

Wie das in der Praxis aussehen soll, weiß Petra Jendreck, Geschäftsführerin der Meisterwelle GmbH, Stralsunds größtem Friseurbetrieb mit 80 Mitarbeitern und zehn Salons.

„Wir nehmen in diesen Tagen für unsere Salons bereits Termine an, denn ohne werden keine Kundin und auch kein Kunde mehr bedient“, sagt Petra Jendreck. Diese Regelung hängt vor allem damit zusammen, dass es zur Kontaktvermeidung keinen Wartebereich in den Salons mehr geben wird. Das heißt auch, es fallen kleine lieb gewonnene Zeitüberbrücker weg, wie Zeitschriften, die Tasse Kaffee oder das Glas Wasser.

Augenbrauen und Bärte sind tabu

Auf die Hygiene wird penibel geachtet – nicht nur beim Mundschutz. „Die Haare werden bei allen Kunden gewaschen, Bürsten und Kämme werden nach jedem Schnitt desinfiziert“, sagt die Geschäftsführerin. Augenbrauen- oder Wimpernfärben sowie Rasieren und Bartpflegen sind nicht möglich.

Die Meisterwelle wird zudem ihre Öffnungszeiten von 7 bis 19 Uhr verlängern. Wie Petra Jendreck erläutert, hat das unter anderem damit zu tun, dass immer nur eine Friseurin eine Kundin, einen Kunden bedienen kann und dennoch viele die Chance auf eine neue Frisur bekommen sollen.

Nachfrage der Kundschaft ist groß

Alles zusammen erfordert ein hohes Maß an Organisation. Doch damit geht endlich die Durststrecke für die Friseure zu Ende, die am 23. März begann. „Wir mussten für unsere Belegschaft Kurzarbeit beantragen, weil keine Einnahmen mehr erzielt wurden“, sagt die Geschäftsführerin. Dass auch das Bedürfnis bei den Kunden nach einem Haarschnitt groß ist, spürt in diesen Tagen auch Josephine Rattay, Friseur-Azubi im 3. Lehrjahr, die zum Telefondienst eingeteilt wurde.

„Das Telefon steht hier gar nicht mehr still“, sagt sie. Die Meisterwelle hat die Telefonnummern ihrer Salons für die Terminabstimmungen zu einer Hotline zusammengefasst, die alle auf einem Apparat auflaufen.

Der Friseurbesuch in nächster Zeit wird sich schon durch die Pflicht zum Haarewaschen etwas verteuern. Einen Hygienezuschlag, etwa für Masken und Desinfektionsmittel, will die Meisterwelle zunächst aber nicht erheben. Petra Jendreck sagt: „Wir müssen beobachten, wie sich die Corona-Schutzmaßnahmen wirtschaftlich auswirken und gegebenenfalls noch einmal nachjustieren.“

Von Jörg Mattern