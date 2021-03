Stralsund

Diesen Tag haben viele Menschen herbeigesehnt. Seit Montag ist das Ozeaneum in Stralsund wieder für Besucher geöffnet. Nach der coronabedingten Zwangspause bildete sich auf der Hafeninsel vor dem größten Naturkundemuseum Deutschlands dennoch keine lange Menschenschlange – wie sonst, an starken Besuchstagen. „Durch das neue Online-Ticketsystem geht alles sehr geordnet zu“, sagt Almut Neumeister, Sprecherin des Deutschen Meeresmuseums, zu dem das Ozeaneum als Standort gehört. Pro Tag dürfen nun 550 Gäste hinein. Jeder davon muss vorab jedoch ein Zeitfenster für seinen Besuch buchen. Vor der Wiedereröffnung am Montagvormittag bis 9.30 Uhr machten davon immerhin 125 Gäste Gebrauch.

„Es ist fast ein neues Museum“, Museumsdirektor Dr. Harald Benke zur Wiedereröffnung

André Oetjen reinigt die Innenscheiben des Beckens „Offener Atlantik“. Quelle: Anke Neumeister

Zu diesen zählten Steffen und Yvonne Brandt aus Barth. Die medizinische Fachangestellte und der Hamburger Feuerwehrmann spendierten ihrem Sohn Max einen Urlaubstag in Stralsund. „Wir haben ein paar Tage frei. Damit er den ganzen Stress vergisst, wollten wir etwas Schönes machen“, sagt Yvonne Brandt. Für die kleine Familie war der Besuch eine Premiere. Da sie die ersten Gäste im Jahr 2021 waren, wurden sie von Museumsdirektor Harald Benke begrüßt. „Es ist fast ein neues Museum“, schwärmte er. Die lange Zeit im Lockdown hätten sie für umfangreiche Arbeiten genutzt. Die Aquarien wurden aufwendig von Tauchern gereinigt, die Rolltreppe mit einer Hebebühne poliert, mehr als 3000 Quadratmeter Wandfläche neu gestrichen. „Unsere Aquarianer haben auch mehrere der kleinen Aquarien neu gestaltet“, sagt Almut Neumeister. So würde sich ein Besuch für die einheimische Bevölkerung lohnen. „Letztlich sind wir eine Bildungseinrichtung. Deshalb haben wir so schnell wie möglich wieder aufgemacht“, sagt Museumsdirektor Benke. Wirtschaftlich sei der Betrieb ohne Urlauber jedoch nicht. Diese würden normalerweise 90 Prozent der Besucher ausmachen. Bis zu 6000 Menschen könnten die beliebte Einrichtung sonst zeitgleich besuchen. Seit der Pandemie ist so etwas jedoch nicht mehr möglich.

Noch keine Luca-App im Einsatz

Aquarianer Kevin Kleemann (37) putzt die Scheiben im Helgolandtunnel. Quelle: Kay Steinke

Seit Freitag können Besucher online ein Zeitfenster buchen, allerdings nur drei Tage im Voraus, weil sich die Lage im Landkreis sehr dynamisch verändern kann. „Es war eigentlich ganz einfach“, berichtet Yvonne Brandt. Die Tickets hätten sie dabei. Im Foyer mussten sie dennoch zusätzlich per App einchecken. Die Luca-App war am Montag noch nicht im Einsatz. Sie soll aber zeitnah etabliert werden.

Besucherservice kehrte vor einer Woche aus Kurzarbeit zurück

Marie Vicsiblag-Kleist (37) aus Stralsund poliert kurz vor der Wiedereröffnung die Scheiben im Foyer. Quelle: Kay Steinke

Kurz vor der Wiedereröffnung hatte Antje Findeisen, Teamleiterin vom Besucherservice, mit ihren Kollegen noch Aufsteller beklebt, die unter anderem auf die im Haus geltenden Hygieneauflagen wie Maskenpflicht und Abstandsgebot hinweisen. „Es ist schön, dass wir jetzt wieder Besucher empfangen können“, sagt sie. „Man merkt, dass auch Fische vereinsamen können.“ Einige der Tiere würden ohne die Gäste Verhaltensänderungen aufzeigen. Auch die Mitarbeiter vom Besucherservice, insgesamt knapp 30 Personen, würden sich nun wieder von der Kurzarbeit zurück in die Normalität kämpfen. „Die meisten sind vergangene Woche Dienstag zurückgekehrt“, sagt Findeisen. In dieser Zeit hätten sie zusammen mit den anderen Teams das Ozeaneum herausgeputzt. „In den letzten vier Tagen ging es um den Feinschliff“, sagt Findeisen. Bis zur Wiedereröffnung Montagfrüh hätten alle gut zu tun gehabt.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aquarianer polierten vor dem Start alle Becken

Martin Schröder säubert ein Aquarium mit einer Mulmglocke. Quelle: Kay Steinke

Die ersten der insgesamt 14 Aquarianer begannen bereits kurz nach 6 Uhr mit ihren Routinen. Dazu zählt das Füttern der Fische, das Reinigen der Aquarien und auch das nachpolieren der Scheiben. Bis 9.30 Uhr muss alles geschafft sein. Danach verschwinden die Tierpfleger wieder hinter den Kulissen. Vorher sieht man jedoch so manch skurrile Erfindung. So reinigte Martin Schröder mit einer Mulmglocke etliche der kleinen Aquarien. „Man saugt es an, und dann werden Sedimente, Algen und restliches Fischfutter rausgeleitet“, sagt er. Sein Kollege Kevin Kleemann hingegen polierte die Innenscheiben des Helgolandtunnels über einen magnetischen Lappen – damit man Dorsch und Seeteufel besser sieht. „Man könnte auch in das Aquarium tauchen“, sagt er. „Aber das ist wesentlich aufwendiger. Eine zweite Person müsste den Tauchgang überwachen.“ Wirklich aufwendige Tauchgänge hätten sie bereits Tage vorher erledigt. Aquarist André Oetjen war dafür in das Becken „Offener Atlantik“ abgetaucht. Vor der Wiedereröffnung putzte er jedoch die Scheiben des Brandungsbeckens mit einem langen Teleskopstab.

Peter Schmidt (76) aus Stralsund fegte den Vorplatz des Ozeaneums. Quelle: Kay Steinke

Und auch vor dem Ozeaneum wurde alles schick gemacht. Dort war am Morgen vor der Wiedereröffnung Peter Schmidt mit einem Besen unterwegs. „Endlich geht es wieder los“, sagt der 76-jährige Stralsunder, der mit dem Job seine Rente aufbessert. „Es ist gut, wieder etwas zu tun zu haben.“ So ginge es vielen Kollegen. Er hofft, dass das Ozeaneum nun auch offen bleibt.

Von Kay Steinke