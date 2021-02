Preetz

Nach Groß Kordshagen im Amt Niepars und Richtenberg im Amt Franzburg-Richtenberg müssen nun auch im Amtsbereich Altenpleen außerplanmäßig die Wahlurnen aufgestellt werden. Denn in Preetz muss ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Amtsinhaber Menhard Feldmann (mit SPD-Mandat) hat zum 31. Januar seinen Rücktritt erklärt.

Damit war der Mann aus Oldendorf, der viele Jahre Bürgermeister in Preetz war, nach seiner krankheitsbedingten Auszeit von 2014 bis 2019 nur anderthalb Jahre wieder Gemeindeoberhaupt, bevor er nun hinschmiss.

Anzeige

Persönliche und familiäre Gründe

„In erster Linie sind es ganz persönliche und familiäre Gründe, die mich zu diesem Schritt bewogen haben. Zweitens bin ich schwer krank“, sagt der 62-Jährige, der einst als Schlosser begann, später Landesbediensteter wurde.

Imker und Bürgermeister: Menhard Feldmann. Er trat jetzt zurück. Quelle: Ines Sommer

„Ich möchte wieder in meine alte Heimat Ostfriesland zurück, da wohnen meine Geschwister“, sagt Menhard Feldmann, den viele in Vorpommern-Rügen als einen Fachmann für die Bodenneuordnungsverfahren kennen und schätzen gelernt haben, im OZ-Gespräch.

„Mir ist das alles nicht leicht gefallen, aber es ging nicht anders“, gesteht der gebürtige Niedersachse, der nach der Wende ein echtes MV-Küstenkind wurde, sich als Schöffe engagierte und Vorsitzender des Jugendhauses Storchennest war. Bleiben werden ihm auf jeden Fall die Bienen, denn das Imkern zieht als Hobby mit nach Niedersachsen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Christian Ruback übernimmt vorübergehend

Amtierend hat Christian Ruback auf dem Bürgermeisterstuhl Platz genommen. Er hatte bereits in der vorigen Legislatur das Bürgermeisteramt bekleidet und ist seit der Wahl 2019 Vize.

Vize Christian Ruback amtiert bis zur Wahl, will aber nicht Bürgermeister werden. Quelle: Ines Sommer

Der Wahltermin steht inzwischen fest: Es ist der 30. Mai 2021. Bleibt dem Amt vier Monate Zeit, um die Neuwahlen zu organisieren. Noch gibt es keine offizielle Bewerbungsfrist, doch Interessenten werden natürlich schon gesucht... Eine Wiederwahl von Christian Ruback scheinen sich die Einwohner wohl abschminken zu können.

„Ich bin wirklich mit meiner Lehrer-Ausbildung so beansprucht, dass ich mir das Amt nicht zutraue. Denn wenn ich etwas mache, dann will ich es auch richtig machen“, sagte uns der Krönnevitzer am Rande der Altenpleener Amtsausschuss-Sitzung. Als Stellvertreter führt er jetzt vorübergehend die Geschäfte, mehr sei nicht drin. Amtsvorsteher Thomas Reichenbach (CDU) machte nach der Sitzung kein Geheimnis daraus, dass Ruback sein Wunschkandidat wäre...

Wer wird der Nachfolger?

Nächste Woche tagt die Gemeindevertretung in Preetz, erst wenn die die Neuwahlen beschließt, erfolgt die amtliche Bekanntmachung, und dann dürfen Wahlvorschläge eingereicht werden.

Findet sich kein Kandidat für den Preetzer Bürgermeisterstuhl oder sind alle Wahlvorschläge unzulässig, wird das Gemeindeoberhaupt aus der Mitte der Abgeordnetenrunde gewählt. Das hieße, einer von diesen Gemeindevertretern wird dann gewählt: Sven Müller (CDU), Christian Ruback, Kerstin Blödtner, Steffen Bröse (alle SPD), Einzelbewerber: Andrè Hellmich, Anke Ehrecke, Detlef Ehrecke oder Christian Birkholz.

Bei einem Namen auf dem Wahlzettel, braucht diese Anwärter nur die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, das gilt auch bei zwei Kandidaten auf dem Wahlschein, wenn einer der Beiden die Mehrheit erreicht. Dieser Fall war gerade Mitte Januar in Richtenberg eingetreten. Dort hatte sich Frank Grape (parteilos) klar gegen Grit Kurtzmann (CDU) durchgesetzt.

Stichwahl ist möglich

Eine Stichwahl, die 14 Tage später schon mal im Kalender vermerkt ist, muss meist angesetzt werden bei mehr als zwei Kandidaten. Aber auch nur dann, wenn kein Bürgermeister-Aspirant mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht. In die Stichwahl kämen dann die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen. Gewonnen hat, wer mehr Kreuze hinter seinem Namen vereinen kann.

Bald beginnt Bewerbungsfrist

Aber noch ist das alles Spekulation, denn das Wahlprozedere wird erst vorbereitet. Die leitende Verwaltungsbeamtin Ines Materna-Braun rechnet nach der nächsten Gemeindevertretersitzung in Preetz mit der entsprechenden Bekanntmachung. Und dann heißt es Feuer frei für alle, die gern Oberhaupt der gut 1000 Einwohner zählenden Gemeinde werden wollen.

Voraussetzung: Man muss in der Gemeinde wohnen, braucht ein polizeiliches Führungszeugnis und muss eine Wählbarkeitserklärung abgeben. Bei Einzelkandidaten war’s das dann auch schon. Schicken Wählergemeinschaften oder Parteien ihren Mann oder ihre Frau ins Rennen, muss ein Protokoll abgeliefert werden, in dem die Aufstellung des Kandidaten durch eine Wahlversammlung bestätigt wird.

Von Ines Sommer