Niederhof: Kormorane beginnen mit der Brut

Niederhof

„Ich denke, es ist in diesem Jahr alles etwas früher“, schreibt Edgar Ackermann aus Brandshagen in seiner E-Mail. Im Anhang: Ein Foto von Kormoranen in Niederhof. „Die Kormorane schreiten schon zur Brut“, berichtet er.

Der Nistplatz dieser Vögel wird übrigens von den Männchen gewählt. Die Brutzeit erstreckt sich laut Naturschutzbund von März bis Anfang Juli. Nach 23 bis 29 Tagen schlüpfen die Küken, der Vögel, die sehr umstritten sind wegen ihrer Vorliebe für Fisch und weil sie ihre Nistbäume in wenigen Jahren durch ihren scharfen Kot zum Absterben bringen.

Von OZ