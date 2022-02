Niederhof

Einen ersten Foto-Spaziergang durch das Niederhofer Naturschutzgebiet bei Brandshagen am Strelasund unternahm unser Leser und Hobby-Fotograf Edgar Ackermann. Er beobachtete dabei natürlich jetzt im Vorfrühling die Kormorane in den Bäumen. Jetzt beziehen die Vögel ihre Nester.

Diese Niederhofer Kolonie gehört zu den größten Kormorankolonien in Deutschland. Etwa 2000 dieser umstrittenen Vögel leben dort. Die Naturschützer und Naturliebhaber beobachten die Tiere gern, den Fischern ist der Vogel eher ein Dorn im Auge.

Wanderweg ermöglicht Einblicke

Direkt an der Kolonie vorbei führt ein Wanderweg, von dem Besucher die Tiere gut beobachten können.

Der Kormoran ist in weiten Teilen Europas, Asiens und Afrika verbreitet, außerdem auch in Australien und Neuseeland, an der Ostküste Nordamerikas und auf Grönland zu Hause. Seine Nahrung besteht fast ausschließlich aus Fisch, meist aus kleinen See- und Süßwasserfischen.

Von Almut Jaekel