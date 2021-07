Niepars

Lange hatte der Amtsausschuss in Niepars um die Millionen-Investition gerungen: Das in die Jahre gekommene Verwaltungsgebäude muss saniert werden, doch wie teuer darf es werden? Gönnt man sich für den barrierefreien Zugang einen Fahrstuhl? Ist es überhaupt gut, in Corona-Zeiten zu investieren?

Am Ende der ersten Debatte stand schließlich fest: Das Amt steht zur Wirtschaft, will bewusst investieren. Doch der Fahrstuhl wird erst mal gestrichen. Aus Kostengründen. Später fiel die Entscheidung doch zu Gunsten des Lifts. Für die bessere Erreichbarkeit, denn die Menschen auf dem Land werden immer älter...

Fast halbe Million für ersten Bauabschnitt

Fast eine Million Euro werden nun in den Umbau gesteckt. Phase 1 ist bereits Ende 2020 fertig geworden. Für 462 000 Euro wurde das Dach saniert. Hier war die Dämmung eingebrochen. 40 Grad mussten die Mitarbeiter in den oberen Büros im Sommer aushalten. Das ist nun zum Glück Geschichte.

Das Gebäude der Amtsverwaltung in Niepars, über 20 Jahre alt, bekommt einen gläsernen Fahrstuhl. Die Bauarbeiten haben jetzt begonnen. Quelle: Ines Sommer

Jetzt startet der zweite Bauabschnitt. Zunächst muss ein Schacht gebaut werden, damit der Fahrstuhl Platz hat. Der wird von außen gleich neben dem Haupteingang, der übrigens noch ein Vordach und eine neue Klingelanlage bekommt, schon von weitem zu sehen sein. Außerdem müssen für die Barrierefreiheit breitere Türen eingebaut werden, auch ein Behinderten-WC soll entstehen. Geplante Gesamtkosten für das alles: 350 000 Euro. 215 000 Euro davon fließen als Städtebau-Förderung vom Land.

Um Nachschlag bei Förderung gebeten

Da man auch in Niepars damit rechnet, dass das Bauen rund 10 bis 15 Prozent teurer wird, hat die Verwaltung in Schwerin noch einmal um Nachschlag gebeten. Eine Antwort gibt es noch nicht. Dennoch wollen die acht Gemeinden des Amtes Niepars, die über die Amtsumlage diese Investition schultern, ohne Kreditaufnahme auskommen.

„Wir haben jetzt für die Gewerke Tiefbau, Heizung-Sanitär und Elektro die Aufträge vergeben. Und zwar an heimische Firmen, wie zum Beispiel Ottensmeier und Medrow“, sagt die Bauamtsleiterin Silke Lüsch und schiebt hinterher: „Der Lift-Einbau erfolgte in zwei Ausschreibungen, bei der ersten hatte sich keiner beworben. Wir haben jetzt Fristen verkürzt, so hat es geklappt.“ Nun wird die Stralsunder Firma Metallbau Kolle den Auftrag übernehmen.

Ende des Jahres soll alles fertig sein

Fertig werden soll das Ganze im Dezember. Das liegt vor allem an der langen Wartezeit für den Lift, die bei 12 Wochen liegt. Dafür soll alles dann richtig schick und nachhaltig werden. „Der behindertengerechte Fahrstuhl hat eine Grundfläche von 1,65 mal 1,75 Meter und kann acht Personen transportieren. Er wird zwar außen angebaut, ist aber von innen zu benutzen. Und er besteht aus satiniertem Glas mit einer besonders gedämmten Fassade“, erklärt Silke Lüsch.

Klar, so ein Lift ist dann nicht für rund 60 000 Euro zu haben. Die Nieparser Bauamtsleiterin begründet die höheren Kosten so: „Wir haben darauf geachtet, dass wir hier gute Qualität einbauen, deshalb sollen langlebige Materialien eingesetzt werden. So sparen wir Kosten bei der Wartung.“ Die sei bei anderen Liften nämlich richtig teuer. Außerdem müssen wegen des Außenfahrstuhls noch Brandschutzpaneele an einer Seite der Fassade angebracht werden. So summieren sich die Umbaukosten für Barrierefreiheit und Brandschutz am Ende auf rund 350000 Euro.

Von Ines Sommer