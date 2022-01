Niepars

Werkzeug im Wert von 40 000 Euro haben bisher unbekannte Täter am Wochenende in einer Baufirma in Niepars erbeutet. Nach ersten Erkenntnissen sind der bzw. die Diebe zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 5 Uhr, in die Lagerhalle der Firma in der Gartenstraße eingebrochen und entwendeten hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge.

Wer hat Fahrzeuge oder Personen an der Lagerhalle gesehen?

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen zu dem Einbruch. Wer hat im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Wer Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat geben kann, beziehungsweise verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, wird gebeten, sich an die Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231/6720 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden bzw. sich über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ