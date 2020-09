Niepars

Das Gemeinschaftswerk ist vollbracht, und es war am Sonntagvormittag nicht zu überhören: Die Nieparser Kirche hat eine neue Glocke, und damit ist das Zweiergeläut wieder komplett. Es wird natürlich nicht wie bei unseren Vorfahren bis 1930 gebeigert, also mit dem Hammer zum Klingen gebracht, sondern ganz modern per Fernbedienung gestartet.

12 000 Euro hat die neue Bronze-Glocke gekostet. Mit einer beeindruckenden Spendenaktion hat der Förderverein der Kirchen in Pütte und Niepars dieses Geld gesammelt.

Anzeige

Frau der ersten Spendenstunde: Irene Martschei

Und das ist in erster Linie dem Engagement einer Frau zu verdanken: Irene Martschei. Nachdem der Verein schon beschlossen hatte, 5000 Euro aus seiner Kasse beizusteuern, hatte sie 2017 die Idee, Spenden zu sammeln. Und sie tat dies unerbittlich, ging auf die Menschen zu, klopfte an viele Türen, steckte nie auf. Immer ein „Wir kriegen das hin“ auf den Lippen.

Weitere OZ+ Artikel

Und doch war es ihr am Sonntag in der Nieparser Dorfkirche ein bisschen unangenehm, so im Mittelpunkt zu stehen. „Ich war so aufgeregt, aber ich freue mich, dass es vollbracht ist. Wir haben es tatsächlich geschafft“, sagt sie erleichtert.

Pastor Stefan Busse dankt Irene Martschei beim Gottesdienst am Sonntag für ihr Engagement in puncto Spenden. Quelle: Ines Sommer

Ganz vorn vor dem Altar hatte ihr Pastor Stefan Busse ein wertvolles Buch als Dankeschön überreicht – die Chronik mit dem Projekt neue Glocke, aufwendig und liebevoll in einem Buch verarbeitet von Gisela Certa. Ein Unikat. Allen Fans sei jedoch gesagt: Es wird noch ein Buch herausgegeben, das es dann auch zu kaufen gibt.

Gutsbesitzer-Nachfahren spenden auch

Mit den Spenden kamen noch einmal 5000 Euro zusammen, um die nötigen 10 000 investieren zu können. Letztendlich kostete die neue Bronzene 12 000 Euro, aber auch das haben die Förderer aus den umliegenden Dörfern und Städten hinbekommen.

Die alte Rost-Glocke wurde nicht entsorgt, sondern dient heute als Tisch am Eingang der Kirche in Niepars. Quelle: Ines Sommer

Besonders beeindruckend: Es gab Familien, die haben sich 10 Euro vom Munde abgespart, um sie für den Glockenkauf zu überweisen.

Und auch größere Geldgeber mit 1000 Euro reihten sich in die Spendenliste ein. Sogar die Nachfahren des Gutsbesitzers von Zansebuhr, die heute in England leben, machten mit. Ihnen allen dankte der Pastor in seiner Predigt zur Glockenweihe, sprach von vielen fleißigen Händen, die zum Erfolg beigetragen hatten. „Und deshalb ist es unser aller Glocke.“

Stele feierlich enthüllt

Und für alle diese Spender gab es am Sonntag vor dem Glockenturm noch einen besonderen Akt: Irene Martschei und Hans Gibbels vom Förderverein enthüllten eine Stele, auf der der Dank an die Spender ebenso verewigt ist wie die Inschrift der Glocke: „ Dona nobis pacem“ (Gib uns Frieden!).

Vor dem Glockenturm in Niepars wurde die Stele enthüllt, die an alle Spender erinnern soll. Quelle: Ines Sommer

„Das ist heute ein Tag, um stolz zu sein, und es ist ein Tag der Dankbarkeit“, sagte Fördervereinsvorsitzender Hans Gibbels und betonte, dass die Stele ein Ausdruck dieses Dankes sein soll. „Wir werden eines Tages vergessen sein, aber die Stele erinnert an das, was uns mit der neuen Glocke gelungen ist.“

Als 2016 vom Glockengutachter ein ganz klares Läuteverbot ausgesprochen wurde, hatte die Glocke bereits eine lange Dienstzeit auf dem Buckel. 57 Jahre hatte das alte, gusseiserne Stück mit der Inschrift „O Land, Land, Land, höre des Herrn Wort“ geläutet. Am 19. Juli 1959 feierte die evangelische Kirchengemeinde die Glockenweihe für das in Apolda gegossene Teil.

Niepars: Das Zweiergespann ist wieder komplett und läutet. Quelle: Ines Sommer

Doch auch wenn da nur Eisen 6, 12 und 18 Uhr durchs Dorf hallte, waren die Menschen froh, wieder eine Glocke zu hören. „So eine Glocke teilt den Tag ein, sie geht mit uns, und alle hören sie“, so Stefan Busse während des Gottesdienstes.

Alte Bronze-Schönheit 1942 eingeschmolzen

Die ursprüngliche Bronze-Schönheit war 1942 abgenommen und für Kriegszwecke eingeschmolzen worden. Der Beleg dafür hängt übrigens heute in der Kirchen-Innentür. Familie Busse hat ihn erst kürzlich in einem alten Gesetzbuch gefunden. Bis 1959 blieb nur „die kleine Schwester“ im Glockenstuhl, und nach dem Aus der großen Eisenglocke 2016 war sie wieder einsam.

Blumen für alle, die den Kauf der neuen Glocke ermöglichten. Quelle: Ines Sommer

Jetzt ist das Duo endlich wieder vereint. Auch wenn der Weg bis dahin sehr steinig war. Erst fehlte das Geld, dann der Termin in der Werkstatt Bachert in Karlsruhe. Da es mittlerweile nur noch diese eine Gießerei in Deutschland gibt, die sich um Glocken kümmert, war die Warteliste entsprechend lang.

Kleine Glocken-Geschichte 1328 wurde die Glocke in der Nieparser Kirche erstmals erwähnt. Von einem Dreiergeläut blieben später nur zwei Glocken übrig, doch seit 2016 hörte man nur noch ein leises Läuten von der kleinsten Glocke, die große wurde wegen starker Rostschäden stillgelegt. Die Kirche wurde übrigens in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts gebaut Von 1942 bis 1959 musste Niepars schon mal ohne große Glocke auskommen. Das Bronzeteil war für Kriegszwecke eingeschmolzen worden. Als die neue Eisenglocke ankam, zogen die Leute mit geschmückten Wagen zum Bahnhof nach Martensdorf und holten ihre Glocke ab. Fast wie bei einem Volksfest. Das sollte es diesmal auch werden, fiel aber Corona zum Opfer. Schon bei der Glockenweihe in Pütte im Frühjahr 2017 hatte die Kirchengemeinde etwas Pech, denn da wurde gefeiert ohne Glocke, weil die Laster-Lieferung einfach nicht in der Kirche ankam, sondern übers Wochenende im Auslieferungsdepot liegengeblieben war. iso

Im April rollte die besondere Fracht dann auf den Nieparser Kirchenhof. Mitten im Corona-Lockdown war natürlich an eine Glockenweihe nicht zu denken. Der für den 10. Mai geplante Gottesdienst wurde verschoben und verschoben. „Nun wollten wir nicht länger warten“, sagte uns Pastor Busse. Und so wurde am Sonntag mit Abstand und Maske eben eine besondere Einweihung der Glocken gefeiert, eine die so oder so in die Geschichte eingeht.

Von Ines Sommer