​Niepars: Nachbar bemerkt Diebstahl von Traktor und nimmt Verfolgung auf

Niepars

Die Polizei hat dank eines aufmerksamen Nachbarn einen mutmaßlichen Traktor-Dieb in Niepars (Vorpommern-Rügen) gefasst. Wie ein Polizeisprecher sagte, bemerkte der Anwohner am Dienstagabend in einem Ortsteil von Niepars, wie das landwirtschaftliche Fahrzeug bei Dunkelheit ohne Licht vorbeifuhr. Der Mann folgte mit dem Auto dem Trecker, da er wusste, dass der Besitzer derzeit nicht zu Hause war.

Die Diebe fuhren in ein Waldstück und liefen zunächst weg. Der Zeuge holte die Polizei. Als die Beamten beim Traktor eintrafen, waren die mutmaßlichen Täter zurückgekommen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Traktor-Diebstahl in Niepars: Polizeihubschrauber und Hunde im Einsatz

Als sie wiederum flüchteten, wurde mittels Spürhund und Hubschrauber gesucht und ein 51-jähriger Tatverdächtiger im Wald nahe Kummerow Heide gefunden und festgenommen. Der zweite Dieb blieb verschwunden. Gegen die Männer werde nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

Von RND/dpa