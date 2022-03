Niepars

Unbekannte Täter haben in Niepars einen Zebrastreifen auf die Landesstraße 21 gemalt. Wie die Polizei berichtete, habe sich die Tat vermutlich zwischen Sonnabend und Sonntag ereignet. Auf Höhe des Rosenwegs seien wahrscheinlich mit einer Farbrolle fünf Streifen, die etwa einen Meter breit und über drei Meter lang sind, aufgebracht worden. Sei erwecken den Anschein eines Zebrastreifens.

Hintergründe zur Tat sind bislang noch nicht bekannt. Allerdings fordern Anwohner an der Stelle seit geraumer Zeit einen Fußgängerüberweg. Mitarbeiter der Straßenmeisterei haben die Beseitigung der Farbstreifen veranlasst. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden.

Was klinge wie ein lustiger Kinderstreich, stelle allerdings eine schwere Straftat dar, so die Polizei weiter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zur Tat oder vermeintlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Barth unter 038231/6720 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Von OZ