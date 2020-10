Niepars: Wie sich eine Frau für den Zusammenhalt auf dem Dorf stark macht

Niepars

Niepars. Für die Demokratie im Alltag muss man sich auch schon mal die Hacken ablaufen. Das zumindest ist eine Erkenntnis aus den fünf Jahren, in denen sich Kristina Freyberger im Amt Niepars für das bundesweite Projekt „Demokratie leben“ als Koordinatorin engagiert. „Aber es lohnt sich“, sagt die 63-Jährige mit Blick auf ihre Anfangszeit als Einzelkämpferin. Seither hat sie etwa 150 Projekte in den Dörfern des Amtes auf die Beine gestellt und zunehmend mehr Unterstützer dazugewonnen.

Menschen miteinander in Kontakt bringen

Gegen die anfängliche Zurückhaltung – jetzt will uns hier jemand auch noch die Demokratie erklären – hat Kristina Freyberger ein ganz praktisches Konzept gesetzt. „Demokratie ist im Grunde die Anerkennung, dass wir, sozial genommen, alle füreinander verantwortlich sind“, sagt sie in Anlehnung an ein Zitat von Heinrich Mann.

So drehen sich die Projekte von „Demokratie leben“ denn auch stets darum, die Menschen im Amtsbereich miteinander in Kontakt zu bringen. Für Freyberger der Ansatz, das Verständnis für Vielfalt und die Anerkennung von Unterschiedlichkeiten im Zusammenleben zu befördern.

Spurensuche: Zwölf unterschiedliche Lebenswege

Das gelang mit den verschiedensten Aktionen, wie etwa dem Bürgerfrühstück zu den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr, um Bürger und Kommunalpolitiker ins Gespräch zu bringen. Oder das Vorhaben „Spurensuche“, bei dem 2019 übers Jahr hinweg in zwölf persönlichen Geschichten Lebenswege von Menschen aus fast allen Orten des Amtes festgehalten wurden – Geschichten von Krieg und Vertreibung, aus DDR- und Wendezeiten. In Kooperation mit der Journalistin Ulrike Sebert wurden Zeitzeugen befragt und ihre Erlebnisse niedergeschrieben.

„Dieses Projekt bewegt uns immer noch“, sagt Kristina Freyberger. Aus den Geschichten ist eine Audioinstallation entstanden. Diese soll nach der Corona-Zeit nicht nur in Seniorenheimen präsentiert werden. Gegenwärtig entsteht im Amtsgebäude Niepars eine „Demokratie-leben“-Lounge. „Hier soll die Audioinstallation eine Heimstatt bekommen und für alle Interessenten aufrufbar sein“, so Freyberger. Zudem will das Jugendforum Niepars die zwölf Geschichten in Buchform herausbringen.

Jugendarbeit ist wichtiges Standbein des Projekts

Die Jugendarbeit ist für das Demokratieprojekt ein weiteres wichtiges Standbein seiner Arbeit. So wurde der Jugendclub Niepars reaktiviert und nun in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus Storchennest betrieben. Auch in Pantelitz wird gerade der Jugendclub renoviert und soll in Kooperation mit dem Verein „Pusteblume“ im kommenden Frühjahr seine Angebote für Mädchen und Jungen unterbreiten.

Senioren sind mit einbezogen

Von der Kooperation mit dem Projekt „Demokratie leben“ ist auch Ute Steinhardt begeistert. Die 79-Jährige ist die Chefin des Seniorenbeirates Lüssow, der immerhin 247 Frauen und Männer der Gemeinde im Rentenalter repräsentiert. „Ich empfinde die Zusammenarbeit mit Kristina Freyberger als eine gute Unterstützung für unsere eigene Arbeit“, sagt die Seniorin. So hat das Demokratieprojekt die Senioren bereits bei Ausflügen, wie zuletzt zum „Schnatermann“ nach Rostock oder aktuell bei einem Vortrag zum Erbrecht, begleitet.

Nächste Projekte werden vorbereitet

In diesen Tagen dreht sich bei „Demokratie leben“ nun alles um die kommenden Projekte. Wer dazu Ideen hat, kann diese erläutern und auch finanzielle Unterstützung dafür bekommen. Eine dieser konkreten Ideen ist zum Beispiel, die Gemeinden des Amtes bei der Erarbeitung oder Vervollständigung der Dorfchroniken zu unterstützen.

Dorfchroniken stiften Identität

Christian Röver etwa ist davon durchaus begeistert. „Wir verfügen in Zarrendorf beispielsweise nur über eine rudimentäre Ortschronik“, sagt der Bürgermeister, der zu den Kommunalwahlen 2019 ins Amt gewählt worden ist. Diese zu einer vollständigen Chronik auszubauen, wäre durchaus etwas Identitätsstiftendes für unsere 1200 Einwohner“, sagt der 39-Jährige. Er kann sich vorstellen, dass sich Geschichtsinteressierte zusammenfinden und gemeinsam daran arbeiten. „Vielleicht entsteht dabei auch noch die Idee zur Gestaltung eines Wappens, was unserer Gemeinde noch fehlt“, so Röver.

Bürgermeister will die Jugend mit ins Boot holen

Wichtig ist dem Bürgermeister dabei, die Jugendlichen aus dem Ort mit einzubeziehen, wenn es etwa um die jüngere Vergangenheit des Dorfes geht. „Keiner ist doch dichter dran an Oma und Opa als die Enkelkinder, die ihre Großeltern zu ihren Erlebnissen aus der Vergangenheit befragen und sie als Zeitzeugen mit in die Chroniken einfließen lassen.“

Diese Idee hat er auch schon im Begleitausschuss des Projekts „Demokratie leben“ angesprochen. Das ist ein Gremium, dessen 15 Mitglieder einen Querschnitt der Amtsbevölkerung abbilden. Der Ausschuss unterstützt so mit demokratisch gefällten Entscheidungen die Arbeit der Initiative.

Wer also seine Idee für künftige Vorhaben zum Zusammenleben im Amtsbereich einbringen möchte, kann sich damit an die Koordinierungs- und Fachstelle des Projektes im Nieparser Parkweg 5, Telefon: 0178 393 23 60, wenden.

