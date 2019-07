Niepars

So kurz vor Schuljahresende konnten es Schüler und Lehrer vor Spannung kaum aushalten, und das lag nicht nur an der bevorstehenden Zeugnisübergabe. Man war auch gespannt auf Test-Ergebnisse. Zwar fand der internationale Englischwettbewerb „ The Big Challenge“ schon im Mai statt, doch die Auswertung dauert immer sehr lange…

Als dann aber ein größeres „Preispaket“ als im letzten Schuljahr in Niepars ankam, konnte man schon erahnen, dass die Schüler bei der diesjährigen Wettbewerbsrunde besonders erfolgreich gewesen sind. Insgesamt beteiligten sich 43 Schüler aus den Klassen 5 bis 9.

Gina auch bundesweit erfolgreich

Und die Überraschung war gelungen: Die Auswertung zeigte nämlich, dass Gina Gebauer aus der 8. Klasse die Landessiegerin von ganz Mecklenburg-Vorpommern ist. Und auch Platz 29 bundesweit bei 11470 Teilnehmern ist eine großartige Leistung. Jährlich im Mai nehmen sprachinteressierte Jungen und Mädchen der Klassenstufen 5 bis 9 am Wettbewerb „ The Big Challenge“ teil und messen ihre Englischkenntnisse und ihr Wissen über englischsprachige Länder in einem deutschlandweiten und internationalen Vergleich.

Verstehendes Lesen, Vokabeltest und Grammatikwissen

Die Fragebögen sind nach unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, entsprechend der Jahrgangsstufen, aufgebaut, und jeder Wettbewerbsteilnehmer kann zwischen vier Antwortmöglichkeiten auswählen. Damit alle Ergebnisse untereinander vergleichbar sind, werden diese gewichtet und dann bepunktet. Für jede Jahrgangsstufe ergibt sich ein Gesamtwert von 350 Punkten. Die Landessiegerin Gina Gebauer überzeugte mit grandiosen 310 Punkten und wurde deshalb am letzten Schultag vor versammelter Schule gebührend gefeiert. Neben unterschiedlichen Sachpreisen erhielt sie den Länderpokal für Mecklenburg-Vorpommern.

„Die Schülerin ist sehr belesen und hat ein gutes Allgemeinwissen. Der Test selbst dauert 45 Minuten und läuft über ein Ankreuzverfahren, es gibt auch eine Online-Variante, die wir aber bisher noch nicht genutzt haben“, erklärt Lehrerin Beate Berndt. Es wird Vokabular getestet, es geht aber auch um Leseverstehensleistungen, Grammatikwissen, wie zum Beispiel der Gebrauch der richtigen Zeitformen, aber auch um Redewendungen, situationsgerechten Sprachgebrauch und Landeskunde.

Auch die anderen Schülerinnen und Schüler, die sich dieser Herausforderung stellten, waren sehr erfolgreich. So lagen ihre durchschnittlich errechneten Punktwerte in den einzelnen Jahrgangsstufen alle deutlich über dem Durchschnitt unseres Bundeslandes.

Weitere neun Schüler in den Top 10

Zur Liste der Top 10 bei den Nieparser Sprach-Assen gehören weiterhin: Laura Hemmers, Klasse 6 b; Sten Jarne Müller, 5 b; Julian Heeg, 5a; Arne Höppner 5 b; Willem Guttmann, 5 a; Tom Jurkschat, 5 b; Felix Hemmers, 5 c; Maximilian Hallek, Klasse 5 b und Nike Klein aus der 6 b.

Quiz hat 45 Fragen

Das Quiz besteht aus insgesamt 45 Fragen, die nach Kompetenzen sortiert sind. Die unterschiedlichen Fragen haben unterschiedliche Farben, entsprechend des Schwierigkeitsgrades, je dunkler der Farbton, desto mehr Punkte gibt es. Durch dieses System ergibt sich für jedes Level (entsprechend der Klassenstufen 5,6,7 8,9) der gleiche Wert von maximal 350 Punkten, so dass die Ergebnisse auch untereinander vergleichbar werden.

„Es hört sich ziemlich kompliziert an, aber am Ende zählt das Ergebnis, und das ist für Niepars wieder mal top“, freut sich die Pädagogin. Und auch die Schüler sind stolz. Doch jetzt genießen alle erst mal die Ferien, bevor sich ab Mitte August die nächsten Englisch-Talente für den Wettbewerb 2020 empfehlen.

Ines Sommer