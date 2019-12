Niepars

Die Opfer der Brandkatastrophe von Wüstenhagen bei Stralsund haben alles verloren: Am 25. November brach ein Feuer im Dachstuhl des Hauses aus. Nichts ist ihnen geblieben – keine Möbel, keine Sachen zum Anziehen, nicht mal eine Erinnerung in Form eines Fotoalbums. 50 Feuerwehrleute aus acht Wehren waren an jenem Montag ab 9.45 Uhr stundenlang im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Der Schaden wurde zunächst auf 200 000 Euro geschätzt, dürfte aber höher ausfallen.

Die Gemeinde Niepars möchte den betroffenen Familien helfen und startet deshalb nun eine Spendenaktion. „Den Startschuss haben wir am Donnerstagabend gegeben. Beim tollen Konzert des Landespolizeiorchesters haben wir die Spendenbox aufgestellt. 240 Euro und 30 Cent sind zusammengekommen. Das ist doch ein Anfang“, freut sich die Bürgermeisterin Bärbel Schilling (parteilos), und hofft, dass in den nächsten Tagen noch viel Geld dazukommt.

Hier können Sie Spenden

Wer sich an der Hilfsaktion für die Brandopfer von Wüstenhagen beteiligen möchte, kann seine Spende hier einzahlen: Deutsche Kreditbank, IBAN DE21 1203 0000 0000 1042 24, BIC BYLADEM1001; Zahlungsgrund/Kennwort: Brandopferhilfe. Hier lesen Sie die ganze Geschichte.

Lesen Sie auch:

Von Ines Sommer