Nieparser Landkino spielt wieder auf dem platten Land

Niepars

Herbstzeit ist Kinozeit. Wenn es draußen langsam ungemütlicher wird, haben viele wieder Lust auf einen schönen Filmabend. Mit einem richtigen Kracher startet der Landkino-Verein aus Niepars deshalb gerade in die neue Saison. „Der Junge muss an die frische Luft“, basierend auf dem gleichnamigen autobiografischen Bestseller von Hape Kerkeling, flimmert da über die Leinwand.

Neue Saison startet Mittwoch in Langendorf

Nachdem Zingst (die Scheune platzte aus allen Nähten, einige bekamen keine Karte mehr) und Velgast schon „abgespult“ sind, folgt heute Abend der Treff für alle Filmfreunde der Gemeinde Lüssow. 19.30 Uhr heißt es im Dörphus Langendorf „Film ab“. Am morgigen Donnerstag läuft der Erfolgsstreifen dann im Vorpommernhus in Klausdorf. Dort treffen sich die Filmkieker um 20 Uhr. Der Eintritt kostet wie in den letzten Jahren vier Euro.

Doppel-Spieltag in Grimmen

Und weiter geht es am Freitag, dem 18. Oktober, nach Grimmen. 19.30 Uhr steht im SOS Kinderdorf „25km/h“ auf dem Spielplan. Bjarne Mädel und Lars Eidinger spielen in dem deutschen Film von 2018 zwei Brüder, die unterschiedlicher nicht sein können. Nach der Beerdigung ihres Vaters brechen sie zu einer besonderen Reise auf – und kommen sich wieder näher.

Bereits um 15 Uhr sind die kleinen Zuschauer herzlich willkommen, denn da startet das Kinderprogramm mit dem deutschen Streifen „ Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, ebenfalls von 2018.

Landkino seit fünf Jahren mit Leinwand unterwegs

Andrea Baranowski, Vorsitzende des Landkino-Vereins, zeigt im Januar 2019 das neue Landkino-Auto samt Technik. Quelle: Ines Sommer

Der Landkino-Verein aus der Gemeinde Niepars feiert 2019 seinen fünften Geburtstag. Als vor ein paar Jahren die Idee geboren wurde, Filme auch auf dem platten Land in Klubkino-Atmosphäre anzubieten, hatte sich wohl keiner der Beteiligten erträumt, dass sich die Leute um einen Kinoabend mit dem Landkino-Verein reißen würden.

Was 2014 im Domizil des Obermützkower Freizeitvereins ganz klein begann, hat sich mittlerweile auf viele Spielstätten ausgedehnt. Freizeitverein Obermützkow, Niepars open air, Klausdorf Vorpommernhus, Jugendklub Zarrendorf, SOS-Kinderdorf Grimmen, die Dorfgemeinschaftshäuser in Wendorf, Langendorf und Pantelitz, die Prohner Aula und die Zingster Scheune standen bisher im Veranstaltungskalender. Da blieb kaum Zeit für eine Sommerpause.

18 Spielorte sind zu bedienen

Andrea Baranowski ist die Vorsitzende des Landkino-Vereins aus Niepars: „Wir freuen uns riesig, dass wir den Kino-Kulturpreis des Landes bekommen.“ Quelle: Ines Sommer

Das Stralsunder Hospiz und das Wasserschloss in Thurow kamen außerdem dazu. Und wie die Vereinsvorsitzende Andrea Baranowski erklärte, haben sich auch Barth, Elmenhorst, Zarrendorf und Bremerhagen angemeldet. „Kein Wunder, wir haben ja nun durch unser Landkino-Auto beste Werbung.“ Und seit Neuestem wollen auch das Salzmuseum Bad Sülze und das Recknitztal-Hotel in Marlow die Filmcrew bestellen.

Angefangen haben die Kinofreunde, die 2015 einen Verein gründeten, der 2016 ins Vereinsregister eingetragen wurde und mittlerweile 14 Mitglieder zählt, mit geborgter Technik. Man war immer auf den Veranstalter angewiesen.

Im März 2017 hatte das dann ein Ende. 14 000 Euro wurden investiert. Drei verschieden große Leinwände, Lautsprecher, Beamer und Laptop wurden dafür angeschafft. 10 500 Euro gab es aus dem Leader-Topf, und beim Eigenanteil halfen nicht nur Sponsoren, sondern auch die Gemeinde Niepars mit rund 1500 Euro. Der Verein ist Mitglied im Landesverband Filmkommunikation. Das ist nicht nur für die Auswahl der Streifen, sondern auch für die rechtliche Absicherung wichtig.

Nieparser bekommen Kino-Kulturpreis des Landes Das wird ein großer Tagfür die 14 Mitglieder des Landkino-Vereins aus Niepars: Am 2. Dezember wird in Rostock der Kino-Kulturpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern verliehen – und die Nieparser sind dabei. „Wir haben gerade eine E-Mail bekommen, dass wir zu den Gewinnern zählen. Welchen Platz wir jetzt belegt haben, wissen wir noch nicht. Aber egal, wir freuen uns riesig. Das ist eine tolle Anerkennung für unsere ehrenamtliche Arbeit“, sagt Vereinsvorsitzende Andrea Baranowski, die übrigens auch für die CDU in der Gemeindevertretung Niepars sitzt. 18 Spielorte wollen bedient werden, der Veranstaltungskalender des Landkino-Vereins aus Niepars ist prall gefüllt. Und zu jeder Vorstellung werden vier Leute gebraucht, die alle auf- und abbauen, die Technik bedienen, kassieren usw. Da sind neue Mitglieder gern willkommen, um die Crew zu unterstützen. Weitere Infos unter: www.landkino-online.de

Von Ines Sommer