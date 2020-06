Night of Light in Stralsund: „Sonst ist hier nur noch Totentanz“

Stralsund

Stiller, roter Protest: In der Nacht zu Dienstag haben Veranstaltungstechniker rund 20 Gebäude in Stralsund und um Stralsund illuminiert. Es wirkte für Passanten und Schaulustige wie eine erste größere Veranstaltung während der Corono-Krise. Doch es war eine Protestaktion. Denn Großveranstaltungen dürfen seit dem Lockdown im März nicht mehr stattfinden, fast alle Unternehmen in der Veranstaltungsbranche haben seit dem keine Einnahmen mehr – und stehen quasi vor dem Aus.

Veranstaltungsbranche braucht dringend Geld – oder Veranstaltungen

„Für unsere Jungs war die Aktion total schön“, sagt Holger Kanehl von der Stralsunder Firma Sound Projekt. „Endlich hatten sie mal wieder einen Scheinwerfer in der Hand und konnten damit arbeiten.“ Verdient hätte an der bundesweiten Lichaktion jedoch niemand. Die Sound Projekt Veranstaltungstechnik GmbH hätte das Equipment und das Personal kostenfrei zu Verfügung gestellt, um mit etlichen Partner bedeutende Gebäude und betroffene Event-Locations zu erleuchten. Zu diesen zählten die Gorch Fock, das Ozeaneum, das Rathaus aber auch das Knuts, die Wasserstoffbar und das Tanzlokal T1. „Wir wollten für unsere Branche ein Zeichen setzen“, sagt Kanehl. „Anders wie die Künstler, die unsere Bühnen bespielen, befinden wir uns eher im Hintergrund.“ Doch die Lage sei dramatisch. Zum Überleben bräuchten die Unternehmen der sechst umsatzstärksten Branche in Deutschland entweder geschenktes Geld – oder die Möglichkeit, wieder Veranstaltungen durchzuführen. Wie Messen, Festivals, Konzerte oder auch Tanzveranstaltungen. Doch bis mindestens Oktober sind Großveranstaltungen bisher verboten.

Tanzabende fehlen: Reiner Barbetrieb für Tanzbar T1 nicht rentabel

Auch wenn man während der Krise aufmachen darf, ist das Geschäft nicht gleich rentabel. Diese Erfahrung hat T1-Inhaber Thomas Münchow bereits gemacht. Er darf die Bar unter strengen Auflagen wieder betreiben. Doch nur unter strengen Auflagen. So muss die Tanzfläche geschlossen bleiben, spätestens 24 Uhr muss der Laden wieder dicht sein. „Vor 13 Jahren haben ich den Laden gegründet“, sagt Münchow. „365 Tage im Jahr sollte die Bar offen sein. Jetzt ist hier sonst nur noch Totentanz.“ Durch den Lockdown war die Bar mehrere Wochen dicht, sein Barkeeper in der Kurzarbeit, die Verdienstmöglichkeiten für seine Aushilfen sind weg. „Ich kann an einigen Tagen wieder öffnen“, sagt er. „Aber der Barbetrieb ist nicht rentabel. Die Tanzabende sind unsere Haupteinnahmequelle.“ Trotzdem könne er die Maßnahmen nachvollziehen. Die Zeit der Schließung hätten sie für ein paar Renovierungen genutzt, Wände gestrichen, Stühle neu bezogen. „Wir waren lange still. Dabei mussten wir als erste Branche schließen – und sind wohl auch die letzten, die wieder richtig arbeiten können. Wir brauchen jetzt eine Perspektive. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden.

Von Kay Steinke