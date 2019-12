Stralsund

Bei sechs Windstärken und starken Böen stachen am Sonntagvormittag etwa 50 junge Segler bei der traditionellen Nikolausregatta in See oder besser in den Knieperteich. Die Sicherheit wurde bei der kleinen Regatta groß geschrieben, und dafür sorgten Tilo Thomzik und Kristian Laabs vom Organisationsteam, die von Ruderbooten aus das Geschehen beobachteten, um beim plötzlichen Kentern von Booten schnell eingreifen zu können. Die jungen Segler traten in zehn Staffeln à vier bis fünf Teilnehmern gegeneinander an. C.R.

Von Christian Rödel