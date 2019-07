Stralsund

Nordstern-Kapitän Tobias Busch scheint im Moment nur so zu sprudeln vor Glück. Kein Wunder, ist der 31-Jährige doch frisch gebackener Ehemann. Am 15. Juni hat er seinen großen Liebe Jenny in der Stralsunder Kapelle das Ja-Wort gegeben.

Die 28-Jährige kommt aus Röbel und ist Immobilienmaklerin. Und sie ist auf dem Rennplatz immer dabei. Das soll auch so bleiben, denn entgegen aller Unkenrufe, denkt „Buscher“ nicht ans Aufhören. Und so wird er sein Team am Sonnabend auch in das Duell gegen Rekordmeister Landshut führen.

Das Stralsunder Speedway-Ass Tobias Busch hat in Stralsund seine Jenny geheiratet. Quelle: Horst Schreiber

„Natürlich bin ich wieder dabei. In Brokstedt hab’ ich gefehlt, weil ich auf Hochzeitsreise war“, sagt der Stralsunder, der mit seiner kleinen Familie in Lassentin wohnt. Die Flitterwochen führten das junge Paar nach Dubai. Ob Sightseeing, Kamelritt oder Pooltag, die „Buschis“ haben alles mitgenommen.

„Diese Hochzeitsreise war der absolute Wahnsinn – unbeschreiblich. Wir haben die Zeit sehr genossen als frisch gebackenes Ehepaar. Dubai kann man wirklich nur weiterempfehlen. Für uns war das ein absolutes Highlight. Dank an meine Mutti, die das organisiert hat“, sagt der Nordstern im Gespräch mit der OZ. Viola Busch und ihr Partner haben dem Brautpaar diese Reise samt Ausflügen geschenkt. „Ich war selbst ganz aufgeregt, aber es hat alles geklappt“, freut sich die Lassentinerin, die nach der Schwärmerei ihres Sohnes nun unbedingt auch mal nach Dubai fliegen will. Und auch Tobias will unbedingt noch mal in den Wüstenstaat.

Das junge Ehepaar: Tobias Busch und seine Frau Jenny bei der Trauung in Stralsund. Quelle: privat

Doch jetzt konzentriert sich der Jung-Ehemann Busch erst mal auf das Bundesliga-Rennen am Samstag. Denn um 16 Uhr stehen die „Devils“ aus Landshut gemeinsam mit den Nordsternen am Startband. „Unsere Chancen stehen nicht schlecht“, findet der Käpt’n. Denn Stralsund hat aufgerüstet.

Nachdem man sich das von der Nordstern-Führung im März rausgegebene Saisonziel Meistertitel nach drei Niederlagen abschminken kann, wollen die Stralsunder aber nun keinesfalls zum Kanonenfutter werden. Deshalb hat der Klub ein starkes Team aufgestellt, um dem Rekordmeister AC Landshut Paroli bieten zu können.

Der Gast wird hochmotiviert und in Bestbesetzung in Stralsund ankommen, denn die Bayern wollen nicht nur gewinnen, um die Tabellenführung zu übernehmen. Sie brauchen auch die kleinen Punkte, um sich etwas abzusetzen.

Stralsund will Fans mit Sieg aus der Liga-Saison verabschieden

Stralsund hingegen möchte die Bahnsportfans nicht enttäuschen und schickt deshalb mit dem Russen Gregori Laguta und dem Franzosen David Bellego zwei Top-Ausländer auf die Pauli-Piste. Tobias Busch und Gastfahrer Max Dilger (er kommt für Dominik Möser) sind auf der B-Achse geplant, und Ronny Weis, Leon Arnheim und Ben Ernst stehen ebenso im Aufgebot, werden sich für die beiden C-Plätze bereithalten. „Wir wollen uns unbedingt mit einem Sieg aus der Liga-Saison 2019 verabschieden. Die Fans sollen ein tolles Rennen geboten bekommen“, zeigt sich Frank Busanny, 1. Vorsitzender des MCN, optimistisch.

Buscher will Familie und Sport unter einen Hut bringen

Übrigens will der eingefleischte Nordstern Tobias Busch auch weiterhin auf der Speedwaybahn das Beste geben. Und wie sieht’s mit der Familienplanung aus? „Ich möchte im Wettkampf meine Ziele erreichen, aber mit Unterstützung meiner Frau Jenny und der Familie können und werden wir beides schaffen – meinen Sport und Nachwuchs“, sagt der Motorsportler und grinst sich eins, denn natürlich möchte er gern Papa werden. Aber eine kleine Prinzessin hat er jetzt schon: Jennys Tochter Alea ist ganz vernarrt in den Mann und das Motorrad, möchte die Fünfjährige doch am liebsten selbst eins haben...

Ines Sommer