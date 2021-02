Weitenhagen/Wolfshagen

Es gibt nur ein kurzes Zeitfenster im Jahr, in dem die speziellen Böden rund um Weitenhagen befahrbar sind. Und diese hat eine Garten- und Landschaftsbaufirma aus Greifswald genutzt, um Rindenmulch auf die Koppel von Familie Weber zu fahren. Denn auf dieser Privatfläche fanden im Rahmen des „chance.natur“-Großprojektes für die „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ in den vergangenen Monaten wichtige Landschaftsbauarbeiten statt: Ein Amphibienlaichgewässer wurde angelegt, außerdem entstanden zwei Wallhecken mit Wildsträuchern und Hochstämmen. Alles für den Schreiadler.

Sicherung von Nahrungsquellen

Das Gebiet liegt nämlich unmittelbar in der Nähe eines Schreiadlerreviers. Der kleinste Adler Deutschlands ist als so genannte Schirm-Art im besonderen Fokus der Maßnahmen des Naturschutzgroßprojektes und soll unter anderem durch die Sicherung von Nahrungs- und Bruthabitaten in Vorpommern, einer der letzten Regionen, in denen Schreiadler in Deutschland heute noch vorkommen, gefördert werden. Zuletzt wurden in Nordvorpommern neun Brutpaare gezählt, wovon acht Jungtiere aufgezogen haben. Auf Rügen gibt es zurzeit keinen Pommernadler, wie der Schreiadler auch genannt wird.

Die Schaffung von Lebensräumen für Amphibien und Kleinsäugern ist wichtig, weil diese Tiere die Hauptnahrungsquellen der Greifvögel darstellen. „Umso dankbarer sind wir als Projekt-Team der Familie Weber für die Unterstützung und Bereitschaft, ihre Flächen für eine solche Maßnahme bereitzustellen“, sagt Dr. Nicole Wasmund, Projektkoordinatorin beim Landkreis Vorppommern-Rügen.

Der Pommernadler ist zurück Der Pommernadler ist zurück – und hat seine alte Heimat für sich wiederentdeckt. Von den 130 Brutpaaren in Deutschland leben allein 100 in Mecklenburg-Vorpommern. 50 Schreiadler-Reviere sind in unserer Region bekannt. In 37 bis 39 Horsten sind Schreiadlerpaare gesichtet worden. In der Nordvorpommerschen Waldlandschaft leben zwölf Pärchen. Das Bundesprogramm wurde 2007 als „idee.natur“ (seit 2010 „chance.Natur“) initiiert und wird zum größten Teil durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit finanziert. Ergänzt werden die Mittel beim Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft, einem Teil des Bundesprogramms, durch das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, den Landkreis Vorpommern-Rügen und den 18 am Projekt beteiligten Partnergemeinden. 2025 läuft das Naturschutz-Großprojekt in der Nordvorpommerschen Waldlandschaft, das 2015 gestartet wurde, aus. Was danach passiert, ist noch völlig offen. Wünschenswert wäre ein Naturpark, der sich aus dem Fördergebiet entwickelt. In das Projekt fließen 8,5 Millionen Euro von Bund und Land, rund die Hälfte ist schon ausgegeben. iso

Schon kleine Biotope helfen

„Strukturvielfalt ist in unserer intensiv agrarisch genutzten Kulturlandschaft entscheidend, um Wildtieren und Wildpflanzen weiterhin einen Lebensraum zu bieten. Schon kleine Biotope können große Auswirkungen auf die Artenvielfalt mit sich bringen“, sagt die Projekt-Chefin gegenüber der OZ. So biete die Wallhecke, in Norddeutschland auch Knick genannt, für viele Insekten, Amphibien, Reptilien, Vögel und Kleinsäuger unter anderem Ansitz, Singwarte, Schutz und Überwinterungsquartier.

„Hecken können verschiedene Biotope miteinander vernetzen und dadurch die Wanderung und Ausbreitung von Tieren ermöglichen. Auch aus landwirtschaftlicher Sicht haben Hecken große Vorteile. Sie liefern Windschutz; verhindern Bodenerosion, verringern die Verdunstung, stabilisieren die Bodenfeuchte und erschaffen einen Ausgleich für das Mikroklima um sie herum.“

Schönstes Winterbild im Foto-Wettbewerb gesucht Romantische Landschaftsaufnahmen, Schnappschüsse aus der Vogelwelt und so manches Foto von den anderen Tieren, die in Nordvorpommern zu Hause sind – all das haben Naturliebhaber mit ihrem Fotoapparat im letzten Jahr festgehalten. Ob mit der großen Kamera und Teleobjektiv oder nur mit dem Handy – 30 stimmungsvolle Momentaufnahmen lagen der Jury für Frühling, Sommer und Herbst 2020 vor, um die schönsten Fotos des erstmals durchgeführten Wettbewerbs im Rahmen des Naturschutzprojektes Nordvorpommersche Waldlandschaft zu küren. Was jetzt noch fehlt, sind die schönsten Winter-Aufnahmen. Dieses Jahreszeit kam nach Aufruf zum Fotowettbewerb im Januar 2020 etwas zu kurz, weil wir gar keinen richtigen Winter hatten. In den letzten Wochen sah das ja ganz anders aus. Also dann nur Mut, senden Sie Ihre schönsten Fotos ein. Einsendeschluss ist der 30. April 2021. Danach wird dann Gewinner Nummer 4 für das schönste Winter-Foto aus der Nordvorpommerschen Waldlandschaft gekürt.iso

Hecken könnten sogar den Befall landwirtschaftlicher Nutzpflanzen mit tierischen Schädlingen vermindern, indem sie die Einwanderung natürlicher Feinde der Schädlinge von den Hecken aus in die Felder ermöglichen. Ebenfalls nicht zu unterschätzen sei: Hecken bieten guten Schutz vor Schneeverwehungen.

Schwierigen Bodenverhältnisse und andere Hürden in der Umsetzung der Biotopeinrichtungen wurden schließlich überwunden. So gedeihen nun die Heckenpflanzen und werden sich im Frühjahr richtig entwickeln können. Auch das Kleingewässer füllt sich stetig mit Regenwasser.

Kleines Gewässer im Wolfshäger Holz

Das gilt ebenso für ein weiteres Kleingewässer, das im Rahmen der „Nordvorpommerschen Waldlandschaft“ im Wolfshäger Holz auf der Fläche der Landesforst verwirklicht werden konnte. „Das Projektteam freut sich über die gute Zusammenarbeit mit der Landesforst und den Privateigentümern.

Da die Umsetzung von Maßnahmen nur funktioniert, wenn sich freiwillige Waldbesitzer und Landeigentümer finden, die mitmachen, sind wir immer dankbar für weitere Hinweise auf Offenland- und Waldflächen in der Region, die sich für Naturschutzmaßnahmen eignen“, wirbt Nicole Wasmund um Mithilfe.

Weitere Informationen zu den Maßnahmen finden Sie außerdem hier: www.schreiadlerland.de

Von Ines Sommer