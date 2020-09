Zeit für einen Ausflug in die nähere Umgebung. Die „Treckeltied“ führt am 26. und 27. September zu vielen schönen Gärten und Parks im Landkreis. Besucher können insektenfreundliche Gärten und farbenfrohe Herbstblumen bestaunen.

Die Schönheiten des Herbstes in Nordvorpommern entdecken