Stralsund

Nourulhuda K. ist zusammen mit ihrem Mann 2015 von Syrien nach Deutschland gekommen. „Wir stammen aus Damaskus. Es herrschte Krieg, ich konnte nicht weiter studieren, es gab keine Arbeit und keine richtige Zukunft“, sagt die Zahnmedizin-Studentin, die heute zwei Kinder hat. „Es gab nur die Wahl, mit der Not zu leben, oder nach einem Neubeginn zu suchen. Wir hatten Bekannte, die schon in Deutschland lebten. Sie hatten uns erzählt, dass man hier eine neue Chance bekommen könnte.“

Über das Mittelmeer nach Europa

Diese ergriff ihre Familie. Die Flucht führte sie durch verschiedene Länder. Zu Fuß, mit dem Zug und über das Meer. „Wir kamen über die Türkei nach Griechenland, und von dort noch eine Woche von Land zu Land, bis wir schließlich Deutschland erreichten. Nach einigen Monaten in einer Flüchtlingsunterkunft wurde uns Stralsund als Aufenthaltsort zugewiesen. Seitdem leben wir hier“, so die 25-Jährige.

So sieht Nourulhuda K. Stralsund

„Stralsund ist eine kleine, ruhige und schöne Stadt, in der ich mich wohl fühle“, sagt Nourulhuda K. „Wir schätzen es sehr, hier in Sicherheit und Frieden leben zu können.“ Die Erinnerungen an Familie und Kindheit in Syrien begleiten sie jedoch immer. „Es war schwer, in eine ungewisse Zukunft zu gehen und ganz neu zu beginnen. Aber man muss an sich und seine Träume glauben. Ich möchte weiterkommen, mein Zahnmedizin-Studium fortsetzen.“

„Für mich ist es kein Problem, mit Kopftuch Zahnärztin zu werden.“

Anfangs hätte sie das Gefühl gehabt, hier nicht willkommen zu sein. Heute fällt es ihr leichter, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, auf alle Fragen zu antworten. „Die Deutschen sind oft erstaunt über den starken Zusammenhalt in den arabischen Familien, oder über den Ramadan, wie es möglich ist, zehn Stunden zu Fasten“, sagt sie. Manche würden auch sagen, dass sie das in Deutschland nicht brauchen würden. „Oft werde ich auch gefragt, warum ich ein Kopftuch trage. Ich trage es nicht in erster Linie für meine Familie oder wegen der Tradition. Ich möchte einfach nur respektiert werden, dass es so ist. Für mich ist es auch kein Problem, mit Kopftuch Zahnärztin zu werden und dann zum Beispiel auch männliche Patienten zu behandeln.“

Flüchtlinge sind Mitmenschen auf der Suche nach Frieden

Kontakte zu anderen Menschen sind für die junge Frau das Wichtigste. Tiefere Beziehungen aufzubauen, sei jedoch nicht einfach. „ Ich habe Nachbarn, die ich nur im Treppenhaus treffe. Wir sagen uns guten Morgen und guten Abend, mehr nicht. Ab und zu treffen wir uns mit zwei deutschen Familien. Aber richtige Freundschaften mit Gleichaltrigen habe ich noch nicht.“ Viele Menschen würden ihr freundlich begegnen, andere würden distanziert bleiben. „Ich denke, dass ein erster Blick nicht ausreicht, um Menschen beurteilen zu können. Die Hautfarbe oder die Religion sollten dabei keine Rolle spielen. Geflüchtete sind keine Fremden, sondern Mitmenschen auf der Suche nach Frieden, Freiheit und einer neuen Chance“, Nourulhuda K..

Das Projekt „Weltpavillon“ In Stralsund leben immer mehr Nationen zusammen. Insgesamt 120 waren es im Jahr 2020. „Von den rund 60 000 Menschen, die in der Hansestadt gemeldet sind, hatten zuletzt rund 3900 Menschen einen Migrationshintergrund“, sagt wie Anja Schmuck, Beauftragte für Migration und Integration der Stadt Stralsund. Damit haben 6,5 Prozent der Stralsunder einen Migrationshintergrund. In MV sind es sonst nur 4,6 Prozent. Die größte Migrantengruppe in Stralsund hat syrische Wurzeln. 1200 Menschen sind es ungefähr, die zweitgrößte Gruppe kommt mit ungefähr 300 Menschen aus Polen. Damit sich die unterschiedlichen Nationen näher kommen, hat die Hansestadt Stralsund zusammen mit dem „Weltpavillon“ im vergangenen Jahr ein Vernetzungsprojekt gestartet. Im Mittelpunkt stand dabei ein Aktionsstand auf dem Alten Markt in Stralsund. Mit kreativen Impulsen kam es dort zu einem interkulturellen Dialog mit Besuchern aus Syrien, Kambodscha, Afghanistan, Russland, Georgien, Palästina, Australien, Kuba, Marokko und auch den Niederlanden. Mit einem digitalen Interviewtag wurde das Projekt 2021 fortgesetzt: Hier schilderten unter anderem Menschen aus Stralsund mit Migrationsgeschichte ihre Erlebnisse. Herausgekommen sind dabei die spannenden und individuellen Erzählungen von der Zahnmedizin Studentin Nourulhuda K. und dem Kulturvermittler Mohamad A.. Mehr Infos zum Projekt finden Sie unter im Internet unter www.weltpavillon.de.

Von Kay Steinke