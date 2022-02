OB Badrow will Gorch Fock auf Stralsunder Werft sanieren: Schiffbauerin begeistert

Stralsund

Noch hat Stralsund das Gelände der MV Werften nicht erworben. Dennoch beschäftigt sich Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) schon jetzt mit zukunftsweisenden Projekten. Eines könnte dabei offenbar die Sanierung der Stralsunder „Gorch Fock“ sein. Doch auch die Fertigstellung der „Crystal Endeavor II“ haben die Schiffbauer noch nicht abgeschrieben.

Gorch Fock könnte kurzfristig Jobs erhalten

„Wir wollen die Werft für die Stralsunder wieder öffnen“, Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Quelle: Stefan Sauer

Laut Badrow muten die Offshore-Projekte momentan noch sehr futuristisch an. Denn dafür muss auch der maritime Gewerbepark erst entwickelt – und dann ins Rollen kommen. Dennoch brachte er am Freitag ein ambitioniertes Projekt ins Spiel, das kurzfristig für den Erhalt der Jobs sorgen könnte. „Wir haben in Stralsund ein größeres Schiff, das wir reparieren und 20 Jahre sichern wollen“, sagt er. Heißt: Die Sanierung der Stralsunder Goch Fock könnte direkt in der Hansestadt avisiert werden. „Es wäre doch unverständlich, wenn wir das woanders machen würden“, sagt er. Passen würde dies zu seinem Vorhaben, die „Stralsunder zurück ins Herz der Werft zu holen.“ Denn der Abstand zwischen Bevölkerung und Werft sei unter dem letzten Eigner stark gewachsen. „Wir haben hier die tolle ’Crystal Endeavor’ gebaut. Dennoch konnte man die Entwicklung nur zur Kenntnis nehmen. Ich will wieder dahin kommen, dass die Stralsunder mit der Werft leben und mit Stolz an Taufen teilnehmen können“, so der OB.

Sanierung der „Gorch Fock I“ und Bau der „Crystal Endeavor II“ als Chance

Von den Projekt sind etliche der Stralsunder Werftarbeiter begeistert – handelt es sich doch um ein Vorhaben mit Symbolkraft. „Auch Reparaturen haben wir schon immer gemacht“, Karin Bestier von den MV Werften. „Wir können aber auch alles andere im maritimen Segment.“ Auch eine Fertigstellung der „Crystal Endeavor II“ hält sie für möglich. „60 bis 70 Prozent der Materialien für das zweite Schiff liegen bereits hier“, sagt sie. Und die 62-Jährige muss es wissen. Zuletzt hat sie als Disponentin in der Materialwirtschaft gearbeitet – und die Teile für beide Schiffe eingekauft. „Das zweite Schiff fertig zu bauen wäre super. Mit dem ganzen Material wären wir dazu schnell in der Lage“, sagt sie. Aber auch andere Vorhaben fände sie spannend. Dabei hat sie in ihren 45 Jahren schon viel erlebt. Angefangen hätte sie als Schlosserin, dann hätte sie sich hochgearbeitet. Noch ist sie direkt bei den MV Werften angestellt, doch zum 1. März wird sie voraussichtlich in die Transfergesellschaft wechseln. „Ich bin da entspannt und schaue in Richtung Rente“, sagt sie. Ihr sei ein zügiger Transformationsprozess jedoch für die ganzen jungen Leute wichtig. „Wir haben hier auch viele Frauen, die einen guten Job machen, in allen Bereichen“, sagt sie.

Von Kay Steinke