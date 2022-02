OB Badrow zu MV-Werften-Insolvenz: Hansestadt wird Werftgelände übernehmen

Stralsund

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Hansestadt Stralsund das Gelände der Volkswerft zum 1. März kaufen. Dies gaben Oberbürgermeister Dr. Alexander Badrow (CDU) und auch der vorläufige Insolvenzverwalter der MV Werften Dr. Christoph Morgen am Freitag im Anschluss einer Betriebsversammlung der MV Werften bekannt.

Stralsunds Oberbürgermeister OB zeigte, sich dabei festentschlossen – und legte sogleich einen Fahrplan vor. „Wir kaufen nicht nur Grundstücke, sondern natürlich auch die Hallen und die Betriebsmittel“, sagte Badrow. Er sei gleichzeitig zuversichtlich, dass auch künftig in Stralsund Schiffe gebaut werden. Details zum Kaufpreis oder den Interessenten nannte er nicht. Er ging aber davon aus, dass die Absichtserklärungen der Interessenten dafür genügend belastbar sind.

Am 10. Januar hatte MV Werften mit den Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund Insolvenz angemeldet und damit das vorläufige Insolvenzverfahren in Gang gesetzt. Am kommenden Dienstag soll nun das reguläre Insolvenzverfahren starten, gleichzeitig sollen die Transfergesellschaften ihre Arbeit beginnen. Deren Laufzeit ist zunächst auf vier Monate ausgelegt.

Von kst