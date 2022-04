OB-Kandidat Quintana Schmidt: „Müssen Ostern auch an arme Kinder denken“

Stralsund

Der Fraktion „Die Linke“ in der Stralsunder Bürgerschaft will auch zu Ostern auf das Schicksal von Kindern aufmerksam machen, denen es nicht so gut geht. „Da wo es manchmal niemanden gibt, der an sie denkt, ist es mir ein Anliegen zu zeigen, dass diese Kinder ebenfalls wichtig und etwas Besonderes sind“, sagt Marc Quintana Schmidt, OB-Kandidat der Linken für die anstehende OB-Wahl. Gerade an Feier- und Festtagen, an denen manche mit Geschenken und Süßigkeiten überschüttet werden, sei es wichtig, an Hilfsbedürftige zu denken.

„Es war unser Ziel, einige Kinderaugen zum Leuchten“, sagt Marc Quintana Schmidt. Er hinterließ an den unterschiedlichsten Orten Osterüberraschungen wie beim IB, Kinder- und Jugendnotunterkunft, im Jugendtreff Knieper West oder auf der Grünen Farm. „Die fleißigen angestellten- und ehrenamtlichen Frauen und Männer werden es am Sonnabend und am Sonntag an die Kinder weiterreichen.“

Von oz