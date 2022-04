​OB-Kandidatin fordert Schul- und Sportbad für Stralsund

Stralsund

Die OB-Kandidatin Melanie Rocksien-Riad (parteilos, unterstützt von Grünen und SPD), hat sich für den zügigen Bau eines Schul- und Sportbades in Stralsund ausgesprochen. Dies geht aus einer Mitteilung vom Dienstag hervor. „Ich halte es für sehr wichtig, dass alle Kinder frühzeitig die Möglichkeit haben, das Schwimmen zu erlernen. Leider sind wir in MV weit davon entfernt“, sagt sie. Rund 2/3 der Schüler, die die Grundschule abgeschlossen haben, seien keine sicheren Schwimmer.

Kaum Schwimmkurse: Es fehlt an Räumen

In Stralsund fehlt es an räumlichen Kapazitäten für Schulunterricht und für Sportvereine, die Schwimmen anbieten. Die Folge ist, dass bei den Kursen, in denen die Kinder ihr Seepferdchen-Abzeichen ablegen können, lange Wartezeiten die Regel sind.

Schwimmbadbau hat Priorität

„Für mich hätte die Planung und der Bau eines Schwimmbades für das Schul- und Vereinsschwimmen daher höchste Priorität“, sagt Rocksien-Riad. „Bei den kaum vorhandenen Vorbereitungen der Verwaltung könnte allerdings auch die Option für ein Bad mit einer 50-Meter-Bahn geprüft werden.“ In ganz Vorpommern gäbe es bisher keine Schwimmhalle dieser Dimension. So ein Model könnte neue Optionen für Schwimmsport und Wettkämpfe eröffnen.

Andershof laut OB Badrow als aussichtsreicher Standort

Neu ist die Idee mit Schwimmbad nicht. So wurde bereits Anfang 2020 noch vor Corona auf der großen Runde des Sports angemerkt, dass Stralsund dringend Schwimmflächen braucht. Als neue Standorte wurden unter anderem die Hafeninsel, die alten Lokschuppen aber auch Andershof in Betracht gezogen. „Wir wissen, dass wir ein zweites Schwimmbad brauchen, deshalb ist die Idee, hier in Andershof eines zu bauen, naheliegend“, meinte OB-Kandidat Alexander Badrow (CDU, Amtsinhaber) in Hinblick auf die geplante Stadtteil Entwicklung.

Auch Linken-Kandidat Quintana Schmidt für zügigen Neubau

Auch OB-Kandidat Marc Quintana Schmidt (Die Linke) spricht sich für einen zügigen Neubau aus. „Wichtig ist, dass hier etwas für die Kinder gemacht wird“, sagt er. Die ganz große Variante mit 50-Meter-Bahn brauche es dafür nicht. Dieser steht der 57-Jährige eher skeptisch gegenüber.

In der Gunst der OZ-Leser hat Marc Quintana Schmidt zuletzt leicht zugelegt. Bei der aktuellen Umfrage zur OB-Wahl kommt er auf 8,7 Prozent der Stimmen. Damit liegt er klar hinter Melanie Rocksien-Riad (39,5 Prozent) und Amtsinhaber Alexander Badrow (51,8 Prozent). Die Umfrage ist nicht repräsentativ. Hier können Sie weiter abstimmen.

Von Kay Steinke