OB-Wahl: Kandidat der Linken will Stralsund „strahlen lassen“ 

Stralsund

Rechtsanwalt Marc Quintana Schmidt steigt als Kandidat der Linken ins Rennen um den Posten als Stralsunder Oberbürgermeister ein. Seine Parteigenossen nominierten ihn am Sonnabend in den Räumen der Volkssolidarität am Knieperdamm mit 87,5 Prozent. Die Wahl lief ohne Gegenkandidaten ab.

Quintana Schmidt freute sich über das eindeutige Ergebnis und kündigte an, auch die, die nicht für ihn stimmten, überzeugen zu wollen. Den anstehenden Wahlkampf könne man „nur gemeinsam erfolgreich gestalten“. Als Ziel gab der Stralsunder aus, mindestens die Stichwahl zu erreichen. Sollte kein Kandidat im ersten Wahlgang am 8. Mai die absolute Mehrheit erreichen, werden die Einwohner zwei Wochen später erneut zum Urnengang aufgerufen. Dann stehen nur noch die beiden Bewerber auf dem Wahlzettel, die in der ersten Runde die meisten Stimmen erhalten haben.

Linke Kandidaten landeten stets auf Platz zwei

Dass es soweit kommt, hält Bernd Buxbaum, Vorsitzender des Stadtverbandes der Linken, mit Blick auf frühere Wahlergebnisse für möglich. 2001, 2008 und 2015 erreichten die Nominierten seiner Partei jeweils zwischen 19 und 26 Prozent und landeten stets auf Platz zwei.

Ihr frisch gekürter Kandidat bringt reichlich kommunalpolitische Erfahrung mit. Von 2004 bis 2009 war er Mitglied der Bürgerschaft für die PDS, von 2014 bis 2019 für die Linke offene Liste und seit 2019 ist er es für die Linke. Die Zukunft des Werftstandortes will er zum Schwerpunkt-Thema machen. „Mit Hochdruck muss ein solides maritimes Zukunftskonzept erarbeitet werden, wie der Werftstandort erhalten und weiterentwickelt werden kann, damit möglichst alle Beschäftigten der Werft und der Zulieferbetriebe eine Perspektive haben“, sagte Quintana Schmidt. Die Folgen der Insolvenz müssten für die Beschäftigten „sozial abgefedert werden“. Ferner steht er zur Gaspipeline Nord Stream 2 und will sich für eine Partnerschaft mit einer russischen Stadt einsetzen.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für mehr Frauen in Schlüsselpositionen

Weiterhin will er eine andere Führungskultur im Rathaus etablieren und die Verwaltung „bürgernäher“ machen. In der Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden soll es einen „Neustart auf Augenhöhe“ geben. Quintana Schmidt will Stadtteil-Beiräte einsetzen, den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver und Stralsund bis 2035 klimafreundlich machen. Zudem sollen Frauen gefördert werden, sodass sie in Politik, Verwaltung und Wirtschaft mehr Schlüsselpositionen besetzen. „Wirtschaftlich, kulturell, sozial und ökologisch“ brauche Stralsund ein „starkes Signal des Aufbruchs“. Zudem will er sich für bezahlbares Wohnen einsetzen und in Sachen Stadtmarketing „Stralsund positiv strahlen lassen“.

Mit Quintana Schmidt bewerben sich neben dem Amtsinhaber Alexander Badrow (CDU) und Melanie Rocksien-Riad (parteilos, unterstützt von SPD und Grüne) nun drei Personen darum, der Stralsunder Verwaltung in den nächsten sieben Jahren vorzustehen. Die AfD und die Bürger für Stralsund verzichten darauf, eigene Kandidaten ins Rennen zu schicken. Weitere Vorschläge nimmt die Stadt noch bis zum 22. Februar entgegen.

Von Kai Lachmann