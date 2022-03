Kampf ums Amt des Stralsunder Oberbürgermeisters: Beim Wahlforum am Dienstag in der Störtebeker Braumanufaktur treten die drei Kandidaten gegeneinander an. Vorab positionieren sie sich in der OZ zu aktuellen Themen aus Bildung, Wirtschaft und Gesundheit. In diesem Beitrag lesen Sie die Antworten von Melanie Rocksien-Riad (parteilos), die von Grünen und SPD unterstützt wird.