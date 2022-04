Stralsund

OZ-Leserin Renate Berg (Name auf Wunsch geändert) drehte eine Runde um den Werftkreisel und sah eines der großen Wahlplakate von Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). „Wir wählen Badrow“, stand da in großen Buchstaben und deutlich kleiner eine Reihe von Namen. Welche genau, das konnte sie aus dem Auto nicht erkennen, nur dass es eine große Anzahl von Namen war. „Ich habe dann bei Netto geparkt und bin rüber, um mir die Sache genauer anzuschauen.“

Mehr und weniger bekannte stadtbekannte Persönlichkeiten sind dort aufgeführt. Spitzen aus Gesellschaft und Wirtschaft, Vertreter aus Sport und Kultur. Renate Berg entdeckte einen Namen, der sie stutzig machte. Matthias Birth, Ärztlicher Direktor am Helios-Hanseklinikum in Stralsund. Sie wusste: „Der wohnt doch gar nicht in Stralsund, sondern in Altefähr.“ Nun war ihr Ehrgeiz geweckt. Zu Hause überprüfte sie die 78 aufgeführten Namen so gut wie es ihr möglich war und konnte bei 13 Personen feststellen, dass sie ganz sicher nicht in Stralsund leben – und demnach auch nicht Herrn Badrow wählen können, obwohl das so auf dem Plakat stand.

Etwa ein Fünftel der gelisteten Personen kann Badrow gar nicht wählen. Quelle: Kai Lachmann

„Wähler“, die in Schleswig-Holstein wohnen

Darunter sind augenfällige Namen wie der von Landwirt Aurel Hagen, der seine Felder rund um Wendorf bestellt, oder der von Johannes Eggert vom bekannten Obstgut in Lüssow. Eggert wohnt ebenfalls in Wendorf. Eine Stichprobe der OZ hat weitere vermeintliche Wähler ergeben, die aufgrund ihres Wohnortes nicht an der Stralsunder Wahl teilnehmen können.

Beispielsweise ist das Unternehmen „Weisse Flotte“ zwar in Stralsund zu Hause, Geschäftsführer Knut Schäfer aber in Bergen auf Rügen. Hinzu kommen zwei Personen, die weder in Stralsund oder dem Landkreis Vorpommern-Rügen leben, sondern in einem anderen Bundesland: Harald Rottes und Gerhard Lütje von der Citti Handelsgesellschaft, die für den Strelapark zuständig ist. Beide Herren sind Schleswig-Holsteiner. „Wir wussten nicht, dass wir da genannt werden“, meint Rottes. „Wir hätten dem aber zugestimmt, wenn dort gestanden hätte, dass wir seine Wiederwahl befürworten. Wählen können wir ihn natürlich nicht.“

Ein Versehen erscheint unwahrscheinlich

Da nicht zu allen Personen öffentliche Daten in Telefonbüchern, sozialen Netzwerken oder anderen Internetseiten zu finden sind, ist nicht ausgeschlossen, dass noch mehr als jede fünfte Person auf diesem Plakat kein Wähler sein kann. Bei der Menge erscheint ein Versehen unwahrscheinlich. Der Vorwurf, absichtlich Wählertäuschung betrieben zu haben, wirkt hingegen sehr hart. Irreführend war die Aussage jedoch in jedem Fall.

Deshalb haben Michael Philippen, Chef der Bürgerschaftsfraktion Bürger für Stralsund, Landwirt Aurel Hagen und Alexander Badrow am Wochenende an einem Plakat mit einer Sprühdose aus „Wir wählen Badrow“ zum Teil übersprüht und daraus „Wir wollen Badrow“ gemacht, was nun sachlich korrekt ist.

„Wir wollten das richtigstellen“, begründet Philippen seinen Einsatz vor der Kamera – die Aktion wurde gefilmt und über Badrows Facebook-Seite verbreitet. „Fehler passieren. Und der wurde jetzt korrigiert“, sagt Aurel Hagen. „Das ändert nichts an meiner Unterstützung, zu der ich auch weiter ganz offen stehe.“ Er selbst sei lediglich gefragt worden, ob sein Name verwendet werden könne. Dass er nicht als Unterstützer, sondern als Wähler genannt werde, habe er nicht gewusst. Die übersprühte Stelle wurde mittlerweile auch noch überklebt.

So sieht die korrigierte Fassung aus. Quelle: Christian Rödel

Wer darf wählen? Für die Oberbürgermeisterwahlam 8. Mai sind alle Deutschen und Unionsbürger wahlberechtigt, die am Wahltag 16 Jahre oder älter sind, seit mindestens 37 Tagen ihren Hauptwohnsitz in Stralsund haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Bürger, die außerhalb von Stralsund wohnen, in der Stadt aber wirtschaften oder oft anzutreffen sind, dürfen nicht mitwählen. Drei Personen stehen auf dem Wahlzettel: Amtsinhaber Alexander Badrow (CDU, unterstützt von FDP und Bürger für Stralsund), Melanie Rocksien-Riad (parteilos, unterstützt von SPD und Grünen) und Marc Quintana Schmidt (Die Linke). Sollte kein Bewerber im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent bekommen, wird es zwei Wochen später eine Stichwahl geben. Eine Amtszeit dauert sieben Jahre.

Bewertung des Wahlleiters steht noch aus

Ist die Angelegenheit mit dem Übersprühen und Überkleben rein rechtlich aus der Welt geschafft? Der Wahlleiter der Stadt hebt die Hände. „Da Wahlplakate nicht durch einen Wahlleiter freigegeben werden, wertet er auch nicht die Gestaltung“, teilt Stadtsprecher Peter Koslik mit.

Dass eine vermeintliche Petitesse unerwartete Ausmaße annehmen kann, zeigt die letzte OB-Wahl in Greifswald. 2015 war am Wahltag eine Fußmatte verrutscht, die eine Tür zum Wahllokal offen halten sollte. Etwa nach einer halben Stunde sei die verschlossene Tür bemerkt worden. Es gab zwar noch eine zweite Tür, doch die fand mindestens ein Wähler nicht. Dieser fühlte sich in der Ausübung seines Wahlrechts behindert und legte Beschwerde ein.

Die Fußmatte ist aufgrund ihrer Geschichte zum Ausstellungsstück geworden. Quelle: Bernd Wüstneck, dpa

Da das Wahlergebnis äußerst knapp war, beschäftigte sich sogar das Verwaltungsgericht mit der Causa Fußmatte und erklärte nach eingehender Prüfung das Ergebnis für gültig. Die Fußmatte, wochenlang Stadtgespräch, hat es danach ins Pommerschen Landesmuseum geschafft.

Von Kai Lachmann