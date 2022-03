Stralsund

„Wenn Sie das bis September nicht hinkriegen, mach ich das ab Oktober“, sagte Melanie Rocksien-Riad beim ersten Aufeinandertreffen der drei Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl am Dienstagabend in der Brauerei kampflustig Richtung Amtsinhaber Alexander Badrow. Die parteilose Kandidatin, die von Grünen und SPD unterstützt wird, bezog ihre Aussage auf die Suche nach einer Projektgesellschaft, die das Werftgelände in Stralsund entwickeln soll. Man brauche Spezialisten, die das können. Bis jetzt hätte man nur die Entscheidung getroffen – ohne konkreten Plan.

Schon zwei Pächter für die Werft

Alexander Badrow (CDU) konterte: „Ich gehe davon aus, dass bis September da schon einiges passiert ist. Wir haben schon zwei Pächter. Ostseestaal will 50 neue Arbeitsplätze schaffen. Und auch die norwegische Fosen-Werft hat in Stralsund einiges vor. Mittelfristig schaffen wir hier 1000 Arbeitsplätze, das sind mehr als zuletzt.“

Er sei davon überzeugt, dass man jährlich künftig bis zu fünf Millionen Euro Ertrag aus der Werft ziehen könnte, wovon auch wieder investiert werde. Mit anderen Worten: „Wir bauchen keine Gesellschaft, wir können das selbst. Ich habe eine gute Mannschaft dafür.“

Die Werft als Aushängeschild für die Stadt müsse bleiben, sozusagen als Leuchtturm, dafür hat sich auch Marc Quintana Schmidt von den Linken ausgesprochen. „Ich finde unsere Entscheidung in der Bürgerschaft richtig, wir haben damit Mut gezeigt.“ Wenn man das nicht gemacht hätte, würde es mit dem Gelände irgendwann so passieren wie mit dem Werft-Hochhaus: „Das haben wir vor Jahren verkauft. Seitdem ist damit nichts passiert“, sagte er vor den rund 120 Besuchern des Forums.

Was tun gegen dunkle Wolken am Wirtschaftshimmel?

Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg – am Wirtschaftshimmel könnten dunkle Wolken aufziehen. Wie kann man da gegensteuern, wollte Moderator Jens Rademacher (IHK) wissen. Das gehe nur mit innovativen Ansätzen. IT-Campus an der Hochschule in Verbindung mit der Wirtschaft, Verlegung des Seehafens und damit Entwicklung eines neuen Stadtteils – so die Schlagworte von Alexander Badrow. „Die zentrale Frage ist aber, fühlen sich die Menschen hier wohl? Wer das mit Ja beantwortet, kommt auch aus der Großstadt hierher“, so der 48-Jährige.

Wirtschaft müsse man größer denken, fand die OB-Bewerberin. „Deshalb finde ich es sehr schade, dass Stralsund nicht Mitglied im neuen Regionalmarketing-Verein ist. Ich bin nicht für so ein Kirchturmdenken. Warum soll man nicht in Stralsund wohnen und am Pommern-Dreieck arbeiten können“, fragte Melanie Rocksien-Riad. Es gehe der 44-Jährigen nicht nur um Wirtschaftsansiedlung, sondern auch um deren Vernetzung.

Der OB-Bewerber der Linken sprach sich für die Stärkung des heimischen Einzelhandels aus. „Wir sehen die Entwicklung von Amazon, deshalb müssen wir unbedingt den lokalen Handel stärken“, sagte Marc Quintana Schmidt. Auf die spätere Frage, warum er keine Plakate aufhänge und auch ansonsten sehr zurückhaltend im Wahlkampf sei, antwortete der 58-Jährige: „Ich will in die Stichwahl, und das hängt weder von Umfragen noch von Plakaten ab, egal wie groß.“

Heiße Debatte um Klinikum

Beim Thema Rekommunalisierung des Klinikums entbrannte eine heiße Diskussion – auch mit Publikumsstimmen. OB Alexander Badrow stärkte dabei Betreiber Helios den Rücken – und lehnte einen Kauf ab. „Es ist gut, wie es jetzt ist. Die Ärzte dort machen einen guten Job. Deshalb wünsche ich mir an diesem Punkt keine Experimente mit unseren Stralsundern.“ Rückendeckung kam hier von Maik Hofmann, der bei Helios arbeitet, und Klinik-Chef Professor Matthias Birth.

Marc Quintana Schmidt schloss die Rekommunalisierung nicht aus – hält sie aber innerhalb der nächsten sieben Jahre nicht für realisierbar. „Besonders nicht, wenn wir das Großprojekt mit der Werft stemmen wollen“, so der Rechtsanwalt.

Melanie Rocksien-Riad ist hingegen überzeugt, dass so ein Vorhaben gelingen kann – zusammen mit der Unterstützung der Landesregierung. Darüber hätte sie sich unter anderem mit Vorpommern-Staatssekretär Heiko Miraß (SPD) ausgetauscht. „Was man für so einen Prozess brauchen wird, sind fähige Manager an der Spitze“, sagte die Unternehmerin. Auch wenn Stralsund so einen Schritt wagen sollte, würde sie sich von entsprechenden Experten beraten lassen.

Was ist mit der Stadtmarke? Wie kann sich die Altstadt wirklich entwickeln? Stört da die Strelapark-Erweiterung? Diese Debatten können Sie hier gern in unserem Live-Stream nachhören.

Unser Eindruck: Es ging knackig, manchmal kämpferisch, aber auch emotional zur Sache.

Von Ines Sommer und Kay Steinke