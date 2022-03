OB-Wahl in Stralsund: Kandidaten treten bei Wahl-Forum an 

Stralsund

Der Wahlkampf um das Amt des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund ist in vollem Gange. Bevor am 8. Mai 2022 jedoch der Gang zur Urne ansteht, haben die Leser der OSTSEE-ZEITUNG die Möglichkeit, die drei Kandidaten live zu erleben. Am kommenden Dienstag, dem 29. März, stellen sich der amtierende Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) und seine Herausforderer Melanie Rocksien-Riad (parteilos, unterstützt von SPD und Grünen) und Marc Quintana-Schmidt (DIE LINKE) ab 16.30 Uhr den Fragen auf einem Wahlforum in der Stralsunder Braumanufaktur.

Wie man das Wahl-Event verfolgen kann

Zu dem Forum laden die IHK zu Rostock zusammen mit der Stralsunder Mittelstandsvereinigung und der Kreishandwerkerschaft Rügen-Stralsund-Nordvorpommern sowie die Stralsunder OSTSEE-ZEITUNG als Medienpartner ein. Die Veranstaltung findet in Präsenz statt, die Teilnahmeplätze sind jedoch limitiert. Wer dabei sein möchte, wird gebeten, sich über das Internet über die IHK-Seite anzumelden. Bei der Veranstaltung gelten die Regeln der Corona-Verordnung des Landes.

Die OSTSEE-ZEITUNG bietet aus der Störtebeker Braumanufaktur einen Live-Stream an, so dass die Veranstaltung auch von zu Hause aus am PC, Tablet oder auf dem Handy verfolgt werden kann.

Brisante Themen für spannende Podiumsdiskussion

Der Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund wird für die nächsten sieben Jahre gewählt. Auf das neue Stadtoberhaupt kommen viele Herausforderungen zu, wie beispielsweise die Bewältigung der Corona-Folgen, die Entwicklung des Areals der insolventen MV Werften oder das Managen der Energiekrise, die sich durch Putins Krieg in der Ukraine weiter zuspitzt. Weitere brisante Themen werden die Rekommunalisierung des Krankenhauses, aber auch die Situation des Einzelhandels in sein. Zu diesen und weiteren Themen werden sich die Kandidaten positionieren. Im Anschluss an das moderierte Gespräch stehen die Kandidaten für eine Bürger-Fragerunde zur Verfügung.

Von kst