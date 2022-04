Stralsund

In weniger als einem Monat haben die Stralsunder Bürger die Wahl. Um das Amt des Oberbürgermeisters der Hansestadt gehen im Mai 2022 drei Kandidaten ins Rennen. Neben Amtsinhaber Alexander Badrow (CDU) und Melanie Rocksien-Riad (parteilos, unterstützt von Grünen und SPD) stellt sich der Anwalt Marc Quintana Schmidt (Die Linke) dem Votum.

Während an den Straßen- und Straßenlaternen der Hansestadt schon seit Wochen ein Plakatkampf zwischen Badrow und Rocksien-Riad tobt, hielt sich Quintana Schmidt mit seiner Plakatpräsenz zurück – vorerst jedenfalls. Denn nun ändert sich dies. Innerhalb der letzten Woche sind die ersten Plakate des 58-Jährigen aufgetaucht, nun wirbt auch er für sein Programm an der Straße. Doch es sind deutlicher weniger als bei der Konkurrenz.

OB-Kandidat wurde auf wenige Plakate angesprochen

„Mich haben viele Stralsunder gefragt, warum es so wenige Plakate von mir gibt“, sagt Marc Quintana Schmidt. Dazu hat er eine klare Position: „Das Stadtbild leidet, wenn der Wahlkampf beginnt. In den Augen vieler Bürger verschandeln Wahlplakate die Stadt. Wahlplakate sind für einige potenzielle Wähler/-innen eine so belästigende wie inhaltslose Verschwendung von Geld, die zudem zuungunsten der Umwelt ausfällt“, sagt er.

Warum Quintana Schmidt auf Plakate verzichtet

Ein von der Linksfraktion in der Stralsunder Bürgerschaft eingebrachter Antrag auf Reduzierung der Wahlwerbung wurde jedoch abgelehnt. Dennoch möchte die Stralsunder Linke nun mit gutem Beispiel vorangehen. „Wir haben die Anzahl der Wahlplakate deutlich reduziert und ganz auf Großplakate verzichtet“, sagt Quintana Schmidt. Als Oberbürgermeisterkandidat setze er vielmehr auf persönliche Begegnungen an Infoständen in den Wohngebieten, an den Haustüren oder bei Gesprächen über den Gartenzaun. „Politik braucht keinen Plakatewald“, sagt Quintana Schmidt. „Sondern gute Argumente. Und die sind in der Regel nicht von Pappe.“

Wahlplakate haben eine Tradition

Ganz wollte man die Tradition jedoch nicht aufgeben. „Wahlplakate stimmen ein, sie werben nicht nur für Kandidaten und Parteien, sondern für die Demokratie insgesamt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Linken. „In Deutschland sind sie Tradition – und das ist gut so! Politik braucht Symbole wie Wahlplakate. Ohne sie würde uns etwas fehlen.“ Dennoch brauche es dafür nicht diese Masse an Plakaten.

Wer bei der Umfrage derzeit vorn liegt

In der Gunst der OZ-Leser hat Marc Quintana Schmidt zuletzt leicht zugelegt. Bei der Umfrage kommt er aktuell auf 8,5 Prozent der Stimmen. Damit liegt er klar hinter Melanie Rocksien-Riad (39,7 Prozent) und Amtsinhaber Alexander Badrow (51,8 Prozent). Die Umfrage ist nicht repräsentativ. Hier können Sie weiter abstimmen.

Von Kay Steinke