Stralsund

Die Linke will am Sonnabend, 22. Januar, ihren Kandidaten für die Stralsunder Oberbürgermeisterwahl nominieren. Als einziger Kandidat steht der Stralsunder Rechtsanwalt Marc Quintana Schmidt (gab. 1964) auf dem Stimmzettel. Die Versammlung der Linken ist öffentlich und findet am Sonnabend um 10 Uhr in der Volkssolidarität, Knieperdamm 28, statt.

Quintana Schmidt ist seit Jahrzehnten in Stralsund politisch engagiert. Beispielsweise setzte er sich 2003, damals noch in Diensten der PDS, gegen der Verkauf der örtlichen Sparkasse ein. Seit 2019 ist er Mitglied der Bürgerschaft und hat sich „den Erhalt und die Stärkung kommunalen Eigentums im Interesse kommunaler Daseinsvorsorge“ auf die Fahne geschrieben. Außerdem fordert er: „Gutes Wohnen muss bezahlbar sein“ und spricht sich für Offenheit und Toleranz sowie gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit aus.

Als Jurist hat sich Quintana Schmidt auf Familien-, Arbeits- und Sozialrecht spezialisiert. Neben Beratungen auf Deutsch bietet er auch Gespräche auf Spanisch und Türkisch an.

Von Kai Lachmann