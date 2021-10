Stralsund

Mit dieser Nachricht haben SPD und Grüne für eine Überraschung gesorgt: Beide starten mit einer gemeinsamen Kandidatin in die Oberbürgermeister-Wahlen am 8. Mai 2022 in Stralsund. Damit steht fest, dass Amtsinhaber Alexander Badrow (CDU) mindestens eine Gegenkandidatin bekommt – und diese hat es in sich.

Was Grüne und SPD zu ihrer Kandidatin sagen

Denn das Bündnis SPD/Grüne schickt Melanie Rocksien-Riad (44, parteilos) ins Rennen. Die langjährige MMZ-Chefin wurde am Freitag im Restaurant „Goldener Löwe“ vorgestellt. „Wir haben unabhängig fast zeitgleich mit ihr Gespräche aufgenommen. Dabei kam heraus, dass beide Parteien sie als Kandidatin ins Auge gefasst haben“, sagt Niklas Rickmann (SPD). Für beide Seiten passe die eine Kandidatin thematisch. „Daher wollen wir es nun gemeinsam auf den Weg bringen“, sagt Rickmann. „Und ein überparteiliches Angebot schaffen“, ergänzt Jürgen Suhr von den Grünen. „Ich bin sehr zuversichtlich. Mit Rocksien-Riad werden wir eine echte Chance haben. Sie ist unternehmerisch erfolgreich, bringt Empathie mit und hat eine besondere Nähe zu ihren Mitmenschen.“ Außerdem sei es gut, wenn in der langen Geschichte der Hansestadt mal eine weibliche OB die Regie übernimmt.

Rocksien-Riad wohnt noch in Greifswald

Noch wohnt Rocksien-Riad in Greifswald. Für die neue Aufgabe würde sie mit Ehemann und vier Kindern aber an den Sund ziehen. „Stralsund ist nicht nur das Herzstück meines Unternehmens. Ich habe auch eine große Liebe zur Hansestadt“, sagt sie. Persönliche Anliegen wären ihr eine Verbesserung der Verkehrssituation – hin zu einer autofreien Altstadt –, die Kommunalisierung des Krankenhauses und mehr Bürgerbeteiligung. „Wie das Beispiel am Deviner Strand zeigt, ist dies in den letzten Jahren zu kurz gekommen. Da wurden die Bürger weder informiert, noch eingebunden. Die Lkw sind einfach weitergefahren. Der OB hat es liegen lassen, bis eine Bürgerinitiative eingeschritten ist“, so Rocksien-Riad.

MMZ-Chefin informierte Belegschaft per Mail

Kurz vor der Vorstellung hatte sie per Mail bereits die MMZ-Belegschaft über ihre neuen Ambitionen informiert. Sorgen muss sich die Belegschaft nicht. Rocksien-Riad sieht das Familienunternehmen für die Zukunft gut aufgestellt. Auch eine personelle Lösung sei bereits gefunden worden. „Das Unternehmen bleibt in Familienhand“, sagt sie.

Dass Dr. Alexander Badrow gern auf dem Chefsessel im Rathauses bleiben möchte, ist keine Überraschung. Er hatte sich frühzeitig dazu bekannt. Im Juni wurde er auf einem Parteitag der Stadt-CDU mit 92 Prozent dafür nominiert. Zur Kandidatur von SPD und Grünen sagt der Oberbürgermeister: „Ich freue mich auf den Wahlkampf.“

Badrow (CDU) will sich mit Herzblut für Stralsund einsetzen

Weiterhin gibt sich Badrow überzeugt, im Amt zu bleiben. „Gemeinsam haben wir viel geschafft. Und das kann sich sehen lassen“, sagt er. „Aber wir haben auch noch viel vor. Darum bin ich voller Elan und Zuversicht, dass die Stralsunder wissen, wem sie ihre Stadt anvertrauen. Ich werde mich jedenfalls auch weiterhin mit ganzer Kraft und viel Herzblut für unser Stralsund stark machen.“

Linke will OB-Kandidat im November präsentieren

Auch die Linke will mit einem eigenen Kandidaten in die OB-Wahl ziehen. „Wir werden ihn Ende November präsentieren“, sagt Linken-Fraktionsgeschäftsführer Wolfgang Meyer. Derzeit gäbe es intern noch mehrere Kandidaten zur Auswahl. Wen die Linken nach einem ersten Wahlgang unterstützen würden, ist auch unklar. Rocksien-Riad hätte zwar eine Chance auf den Wahlsieg, dennoch sei diese gering. „Gegen den Platzhirsch ist es immer schwierig“, sagt Meyer.

Thomas Haack, Geschäftsführer der Fraktion von Bürger für Stralsund in der Bürgerschaft, sagt, seine Fraktion halte sich alle Optionen offen. „Wir haben noch nicht endgültig entschieden.“ Gleiches gilt für die Stralsunder AfD. Fraktions-Chef Jens Kühnel meint auf die OZ-Anfrage zur Wahl im nächsten Jahr: „Wir sind noch im Beratungsprozess, haben noch keine Entscheidung getroffen.“ Sollte es hier jeweils keine eigene Nominierung geben, wäre die Unterstützung eines anderen Kandidaten denkbar.

Bisher kann man also von drei Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 8. Mai 2022 ausgehen. Damit ist eine Stichwahl sehr wahrscheinlich. Der Termin ist vom Hauptausschuss der Bürgerschaft für den 22. Mai festgesetzt worden. Beide Termine müssen aber noch von den Stadtvertretern bestätigt werden.

Von Kay Steinke und Ines Sommer