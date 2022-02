Stralsund

Rechtsanwalt Marc Quintana Schmidt geht für die Linke ins Rennen um den Posten des Oberbürgermeisters in Stralsund. Gewählt wird am 8. Mai. Bekommt kein Kandidat die absolute Mehrheit, werden die beiden Personen mit den meisten Stimmen zwei Wochen später in einer Stichwahl antreten.

Außer 2015, als Amtsinhaber Alexander Badrow (CDU) mit über 65 Prozent im ersten Wahlgang alles klar machte, erreichte bei den vergangenen OB-Wahlen stets der Kandidat der Linken die Stichwahl. Mindestens das will auch Quintana Schmidt schaffen. Die OZ hat den 57-Jährigen nach Plänen und Programm befragt.

Haben Sie sich persönlich zur Kandidatur entschieden oder sind Sie gefragt worden?

Das war eine persönliche Entscheidung. Bei uns waren zuerst Bürgerschaftsmitglied Sebastian Lange und dann der Fraktionsvorsitzende der Linken in Wismar im Gespräch. Wir haben viel diskutiert. Uns war klar: Es muss einer von hier sein. Das war für mich der Auslöser zu sagen, dass ich das mache. Bei uns in der Partei gab es auch Mitglieder, die Melanie Rocksien-Riad (parteilose Kandidatin, nominiert von SPD und Grünen – Anm. d. Red.) gerne unterstützt hätten. Davon bin ich aber kein Freund.

Warum?

Kurz bevor sie von SPD und Grünen auf dem Neuen Markt vorgestellt wurde, haben die Parteien unsere Stadtsverbandsvorsitzende angerufen und gefragt, ob wir deren Kandidatin unterstützen wollen. Wir haben gefragt, wer das sei und die Antwort lautete: „Den Namen erfahrt Ihr erst auf der Pressekonferenz.“

Hätte ein Kandidat oder eine Kandidatin eines Dreierbündnisses nicht größere Chancen gegen den Amtsinhaber?

Ich bin nicht grundsätzlich dagegen, einen gemeinsamen Kandidaten zu finden. In Greifswald war das erfolgreich. Aber es muss auf Augenhöhe geschehen und man muss vorher miteinander sprechen. Persönlich finde ich es besser, wenn mehrere Kandidaten antreten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Stichwahl höher. Zusammen wird man mehr Stimmen bekommen, als wenn nur ein Gegenkandidat antritt.

Was ist Ihr persönlicher Antrieb?

Ich will politisch etwas bewegen. In Stralsund bin ich schon seit über 20 Jahren in der Politik und gerade als OB könnte ich mehr gestalten. Bisher bin ich ehrenamtlicher Politiker. Was es mir dabei etwas einfacher macht: Meine Frau ist auch in der Bürgerschaft. Das ist ein Vorteil.

Woher kommt der Name? Marc Quintana Schmidt wurde in Freiburg im Breisgau geboren, wuchs dort auf, lebte in Speyer und in Nordrhein-Westfalen. 1998 zog er nach Stralsund, um hier in einer Rechtsanwaltskanzlei zu arbeiten, ehe er sich zwei Jahre später mit einer eigenen Kanzlei selbstständig machte. Von 2004 bis 2009 war er Mitglied der Bürgerschaft für die PDS, von 2014 bis 2019 für Die Linke offene Liste und seit 2019 ist er es für Die Linke. Der 57-Jährige ist verheiratet mit Maria Quintana Schmidt, ebenfalls Mitglied der Bürgerschaft und dort stellvertretende Präsidentin. Beide haben je zwei Kinder mit in die Ehe gebracht. Zudem gibt es vier Enkelkinder. Woher kommt der Name Quintana? „Mein Vater kommt aus Barcelona, meine Mutter aus Wuppertal. In Spanien ist es so: Wenn Eheleute heiraten, behält jeder seinen Nachnamen. Bei den Kindern wird es dann eine Kombination aus beiden.“ In seiner Freizeit ist Quintana Schmidt sehr sportlich, fährt Ski, Rad und hat schon mehrfach am Sundschwimmen teilgenommen. Seine beste Zeit lag unter 50 Minuten.

Der Werftstandort ist eines Ihrer wichtigsten Themen. Sie fordern ein „solides, maritimes Zukunftskonzept“. Was soll drinstehen? Sollen in Stralsund noch Schiffe gebaut werden?

Vorweg: Ich habe noch kein Zukunftskonzept geschrieben. Der Werftstandort soll erhalten bleiben – das haben wir als Bürgerschaft und der OB auf den Weg gebracht. Die Stadt will die Fläche erwerben, um sie als Industriegelände zu sichern. Es ist die Überlegung, auf mehrere Ausrichtungen zu setzen, nicht nur auf eine. Ich bin nicht dagegen, wenn der frühere russische Eigner Nordic Yards dort Projekte umsetzen will.

Aber ich bin der Meinung, dass Stralsund mit seiner Tradition auch weiterhin Schiffe bauen sollte. Ich habe mir die „Endeavor“ von außen und innen angeschaut: Alle Achtung, was unsere Werftarbeiter auf die Beine stellen. Es wäre traurig, würde dieses Know-how aus Stralsund verschwinden.

Der Kauf des Geländes und eine Ansiedlung von Nordic Yards stehen schon länger zur Debatte. Haben Sie Ideen, die darüber hinausgehen?

Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen: Was können wir tun, damit die aktuelle Belegschaft nicht in alle Winde verstreut wird? Wenn unsere Schiffbauer zu anderen Werften oder anderen Betrieben gehen, sind sie weg. Welche Möglichkeiten haben wir, die Fachkräfte hier zu binden?

Welche wären das? Wenn wir Schiffe bauen wollen, brauchen wir nicht nur Arbeiter, die sie bauen können, sondern auch Abnehmer, die die Schiffe haben wollen und finanzieren können.

Es gibt Möglichkeiten, Übergangsgesellschaften zu bilden. Dazu müssen der Betriebsrat und der Gewerkschaftsbund einbezogen werden. Die Arbeitnehmer sind bisher unterrepräsentiert in der ganzen Sache. Ein konkretes Konzept habe ich nicht, aber ich betone noch einmal: Der Plan, den Herr Badrow präsentiert, ist nicht nur seiner. Die Bürgerschaft bringt ihn mehrheitlich auf den Weg. Ohne Zustimmung der Bürgerschaft und insbesondere meiner Fraktion wird es schwierig.

Marc Quintana-Schmidt lebt seit 1998 in Stralsund, kam der Arbeit wegen her. Seit 2000 führt er eine eigene Kanzlei. Quelle: Christian Rödel

Sie haben sich außerdem auf die Fahnen geschrieben, dass Stralsund bis 2035 klimaneutral sein soll. Wo wollen Sie ansetzen?

Die Stadt hat – ohne Zustimmung der Linken-Fraktion – viele Sachen mit der Kreisgebietsreform aus der Hand gegeben, etwa den Nahverkehr und die Müllabfuhr. Das hat der Stadt nicht viel Gutes gebracht. Stralsund kann jetzt nicht sagen, dass wir die Flotte des Nahverkehrs oder die Müllbeseitigung CO2-frei machen wollen. Aber das wären Ansatzpunkte. Zudem müssen wir mehr auf erneuerbare Energien setzen.

Inwiefern? Wären zum Beispiel mehr Solarplatten auf den Dächern eine Lösung?

In der Altstadt wollen wir keine Solarplatten. Das ist schon mal klar.

Hätten wir denn an anderen Stellen Flächen?

Möglich. Stralsund klimaneutral zu machen, ist eine allgemeine Überlegung. Um die Details zu klären, müssen auch die Hochschule und externe Experten einbezogen werden. Dafür fehlt mir das Know-how, ich bin ja nicht im Umweltbereich tätig.

Sie sagen auch, dass die Flächenpolitik der Stadt einen Kompass benötigt. Dafür soll es einen „Flächengipfel“ geben. Was steht dahinter?

Wir müssen überlegen, was wir mit unseren Flächen machen und wie wir Stralsund weiterentwickeln wollen. Was können wir tun, damit bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird, auch für Normalverdiener? Ich bin nicht gegen gut situierte Einfamilienhäuser. Aber neue Wohngebiete, wie etwa im Zuge des Gebietstauschs mit Kramerhof, müssen ausgewogen gestaltet werden.

Wo sollte noch neuer Wohnraum entstehen?

In Andershof ist ja einiges geplant.

Was halten Sie von den Plänen? Immerhin soll die Einwohnerzahl des Stadtteils in etwa verdoppelt werden.

Sinnvoll ist das auf jeden Fall. Dass die Stadt wachsen soll, darüber sind wir uns einig. Wenn wir Stralsund nicht attraktiv machen, nicht bauen und es nicht schaffen, dass sich hier Menschen ansiedeln, dann werden die in den Speckgürtel ziehen. Allerdings dürfen wir nicht alles zubauen und müssen auch Grünflächen erhalten.

Die Stadtteilarbeit und die Bürgerbeteiligung wollen Sie stärken. Was erhoffen Sie sich davon?

Die Idee wurde geboren, als es darum ging, dass Altefähr Teil von Stralsund werden und einen eigenen Beirat bekommen sollte. So weit ist es nicht gekommen. Aber eigene Beiräte könnten auch für die anderen Stadtteile gegründet werden. Es gibt nicht nur die Altstadt, es gibt auch Knieper West, Knieper Nord, Grünhufe und so weiter. Das dient nicht nur der Identitätsförderung. Die Einwohner sind näher an den Problemen vor Ort dran und können Anregungen geben.

In Ihrer Nominierungsrede sprachen Sie auch Russland an. Sie streben eine Partnerschaft mit einer russischen Stadt an. Die Linke begreift sich auch als Partei, die für Frieden steht. Was sagen Sie dann zum Ukraine-Konflikt? Sollen wir einen Schritt auf Russland zugehen, wenn Russland aber möglicherweise für einen innereuropäischen Krieg sorgt?

Bisher wird es nur behauptet, dass Russland einen Krieg will.

Aber es sieht doch recht brenzlig aus.

Die Idee ist nicht: Jetzt beginnt ein Krieg und meine Reaktion ist es, eine Städtepartnerschaft ins Leben zu rufen. So war das nicht gemeint. Wir müssen alles in Europa tun, dass es diesen Krieg nicht gibt. Wir dürfen die Gespräche und Kontakte nicht abbrechen lassen. Dabei muss man auch auf die Befindlichkeiten Russlands eingehen. Wir haben dort im Zweiten Weltkrieg 20 Millionen Tote hinterlassen. Als Deutsche haben wir eine besondere Verantwortung.

Sie stehen auch zur Gaspipeline Nord Stream 2.

Mir geht es darum: Kein Krieg mit Russland, Verständigung mit Russland, wirtschaftliche Beziehungen zu Russland. Dazu gehört auch Nord Stream 2. Was wäre die Alternative? Amerikanisches Fracking-Gas.

Zurück nach Stralsund. Wie wollen Sie gegen den Amtsinhaber ankommen? Reicht es im Wahlkampf, von dem zu sprechen, was Sie vorhaben? Oder müssten Sie nicht auch Kritik am OB üben, mit der sie aufzeigen, was nicht gut gelaufen ist und was Sie besser machen wollen?

Als Amtsinhaber hat er sicher einen Bonus. Ich will aber keinen Anti-Wahlkampf führen. Das ist nicht mein Ziel. Auch nicht, was die andere Kandidatin angeht. Ich will beide nicht persönlich angreifen.

Sind Sie denn komplett zufrieden mit der Amtsführung des OB?

Für ihn Wahlkampf machen will ich sicher nicht (lacht). Herr Badrow hat sein Amt nun seit 14 Jahren. Nur weil er mein politischer Gegner ist, heißt das nicht, dass er alles falsch gemacht hat. Wir haben vieles mitgetragen in der Bürgerschaft, etwa den kostenlosen Busverkehr für Senioren. Auch wenn er es als sein Thema verkauft, sehe ich das nicht als Projekt von Herrn Badrow an.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem müssen Sie sich gegen Frau Rocksien-Riad abgrenzen, obwohl sie Ihnen womöglich politisch näher steht als Herr Badrow. Sie müssen also an Profil gewinnen und nicht nur das Stamm-Klientel der Linken überzeugen. Wie wollen Sie Wähler überzeugen, die womöglich Vorbehalte haben wegen der SED-Vergangenheit der Partei?

Die Wende ist mehr als 30 Jahre her und die CDU war auch mal eine Blockpartei. Wir stehen zu unserer Vergangenheit, haben keine Neugründung gemacht. Wir setzen uns damit kritisch auseinander. Ich habe als Rechtsanwalt auch Mandanten vertreten, die aus politischen Gründen Opfer in der Zeit waren. Ich weiß, dass es hier Verfolgung gab. Aber ich sage nicht, dass alles schlecht war damals. Ich war nicht in der SED und ich glaube, die Vergangenheit der Partei wird kein entscheidendes Wahlkriterium sein.

Vielen Dank für das Gespräch.

Von Kai Lachmann