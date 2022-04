Stralsund

Die Stralsunder wollen die Entwicklung der Hansestadt stärker mitgestalten. Dies geht aus einer nicht repräsentativen Umfrage hervor, deren Ergebnisse die OB-Kandidatin Melanie Rocksien-Riad (parteilos, unterstützt von Grünen und SPD) am Mittwoch vorgestellt hat. Für die Umfrage hatte Rocksien-Riad vom 3. bis 25. Februar 10 000 Bürger per Postkarte um eine Teilnahme gebeten. Insgesamt gingen bei der OB-Kandidatin rund 300 Antworten digital und analog ein. Ihr Wahlprogramm, welches Anfang der kommenden Woche veröffentlicht wird, soll die Ergebnisse aufgreifen.

„Mit Menschen in Dialog zu treten, ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt Rocksien-Riad. „Und der Rücklauf bei den Antworten hat mir gezeigt, dass die Einwohner dieser Stadt genau das möchten: Mitreden, einbezogen und ernst genommen werden.“

Fünf Fragen, fünf wichtige Themen

Für die Umfrage wurden fünf konkrete Frage gestellt. 86 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, dass die Bürger in den einzelnen Stadtteilen mehr mitbestimmen können. „Die Hürde ins Rathaus muss kleiner werden. Nur so kann aus meiner Sicht ein ’Wir’-Gefühl in Stralsund entstehen“, sagt Rocksien-Riad. Sie will jeden Stadtteil über Ortsteilvertretungen stärken. „Denn wer weiß besser in Andershof oder Viermorgen Bescheid als die Menschen, die dort leben.“

Krankenhaus-Rekommunalisierung kommt bei Wählern an

Viele Umfragen-Teilnehmer wünschen sich, dass das Krankenhaus wieder von der Stadt betrieben wird. Dafür stimmten immerhin 72 Prozent der Umfragen-Teilnehmer. „Die Rekommunalisierung ist eines meiner ersten Wahlvorhaben. Ich sehe mich daran bestätigt, dieses beharrlich weiter zu verfolgen. Auch wenn mir klar ist, dass das ein langer Weg wird“, schätz Rocksien-Riad ein. Bestärkt hätten sie weiterhin Zuschriften von Pflegern und Ärzten nach dem gemeinsamen Wahlforum von IHK, Mittelstandsverein, Handwerkerschaft und OZ. Auch dort wurde das Thema kontrovers diskutiert. „Anders als es auf dem Forum gespiegelt wurde, gibt es dort eher keine große Zufriedenheit“, so Rocksien-Riad.

Ein deutliches Votum gab es auf die Frage, ob die Hansestadt bei der Wirtschaftsförderung stärker mit dem Landkreis und den benachbarten Städten und Gemeinden zusammenarbeiten soll. Dafür sprachen sich 83 Prozent der Umfragen-Teilnehmer aus. „Wir können uns als Hansestadt nicht isolieren“, ordnet Rocksien-Riad ein. „Wenn wir den Wirtschaftsstandort Stralsund stärken wollen, müssen wir regional denken.“ Aus ihrer Sicht wäre es ratsam, wenn sich Stralsund im „Verein Regionalmarketing und –entwicklung Vorpommern“ engagiert.

„Jugendliche brauchen Orte, wo sie laut sein können!“

Auch für Jugendliche und junge Erwachsenen muss dringend etwas getan werden. 73 Prozent der Befragten befürworten, dass es in der Hansestadt mehr Orte für diese Gruppe geben müsste. „Jugendkultur ist ein Teil der Gesellschaft“, sagt Rocksien-Riad. „Die jungen Menschen brauchen Grünflächen, Proberäume und Orte, an denen sie laut sein können, ohne dass gleich die Polizei kommt.“ Gemeinsam mit der jungen Zielgruppe will Rocksien-Riad nach solchen Orten in Stralsund schauen.

Gegen Verkehrslärm in der Altstadt

Nicht zuletzt haben 68 Prozent der Befragten „Ja“ gesagt zu weniger Verkehr in der Altstadt. „Mir ist es wichtig, vor allem den Durchgangsverkehr zu reduzieren“, sagt Rocksien-Riad, die nach eigenen Angaben seit Anfang 2022 in der Stralsunder Wasserstraße wohnt – ein Brennpunkt, was den Verkehr betrifft. „Das Kopfsteinpflaster ist wirklich laut“, sagt sie. Weniger Verkehr könnte die Aufenthaltsqualität für Anwohner aber auch Gäste deutlich steigern. Zur persönlichen Wohnsituation sagt sie noch. „Aktuell haben wir noch das Haus in Greifswald. Mittlerweile haben wir aber auch eines für die ganze Familie in Stralsund gefunden.“ Auf dem überhitzen Wohnungsmarkt sei dies für ihren Mann und die vier Kinder derzeit kein leichtes Unterfangen.

Welche Themen laut Umfrage-Teilnehmern sonst noch wichtig sind

Interessant sind auch die Themen, die Teilnehmern sonst noch wichtig waren. Ganz vor liegt hier mit 25 Nennungen „Kultur- und Freizeitangebote“, gefolgt von einem verbessertem Radfahrangebot mit 20 Nennungen und Bürgerbeteiligung. Wichtig sind auch „Klimaschutz“, „Attraktivität“ und „Müll“. Weniger wichtig mit unter 10 Nennungen sind die Themen wie „Sichere Fußwege“, „Vetternwirtschaft“, „Angebote für Senioren“, „Familienfreundlichkeit“ oder „Werft“.

Von Kay Steinke