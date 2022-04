Stralsund

Alexander Badrow (CDU) bewirbt sich um eine dritte Amtszeit als Stralsunder Oberbürgermeister. FDP und Bürger für Stralsund unterstützen ihn. Badrow tritt gegen die Unternehmerin Melanie Rocksien-Riad (parteilos, unterstützt von SPD und Grünen) sowie Rechtsanwalt Marc Quintana Schmidt von der Linkspartei an. Wahltag: 8. Mai.

Sie verteilen kleine Leuchtsterne bei Wahlkampfauftritten. Die Stralsunder reißen sie Ihnen aus der Hand. Wie viele haben Sie schon verteilt?

12 000. Die Sterne sind ein emotionales Symbol geworden.

Die sind sicher nicht ganz billig.

Ich habe mich rechtzeitig darum gekümmert, sodass man bei der hohen Stückzahl einen vernünftigen Preis bekommt.

Neben den Sternen gibt es die Volksfeste. Zudem lassen Sie viel plakatieren. Wie viel Geld nehmen Sie für den Wahlkampf in die Hand?

Das weiß ich noch nicht.

Und wo kommt es her? Wie finanzieren Sie Ihren Wahlkampf?

Mich unterstützen unglaublich viele Stralsunderinnen und Stralsunder. Sicherlich weil zu sehen ist, dass in den vergangenen Jahren viel Erfolgreiches passiert ist. Ich hoffe, dass das bei der Wahl eine Rolle spielt. Man muss wirklich wissen, was man da tut.

„Die Gegenkandidaten können auch Sterne verteilen“

Für Spenden ist nicht mal in Ihrer 40-seitigen Wahlkampf-Broschüre ein Konto angegeben.

Ich rufe dazu nicht auf. Die Menschen melden sich von sich aus bei mir. Stralsund ist eine Stadt, in der man sich kennt. Das Geld geht auf ein Parteikonto und wird regulär abgerechnet. Es gibt Spendenquittungen.

Die Sterne fußen auf einer Kampagne der Stadt aus dem Dezember, die weit ins neue Jahr reichte. Ist es nicht unredlich, wenn Sie kurze Zeit später persönlich daran anknüpfen?

Ich würde das nicht Kampagne nennen. Dass ich über die Sachen, die ich im Dienst gemacht habe, nicht mehr reden darf, halte ich nicht für realistisch. Ich bin Oberbürgermeister, aber ich bin auch Kandidat und habe dieselben Rechte und Freiheiten wie die anderen Kandidaten. Die können sich auch etwas einfallen lassen und Sterne verteilen.

Sie nehmen das Symbol der städtischen Kampagne auf und sagen, Sie hätten die Sterne rechtzeitig bestellt. Das wirkt schon so, als sei das kein Zufall.

War es aber. Es gab sogar Stimmen der Grünen, die gesagt haben, das hätte ich nur gemacht, um später die Sterne zu verteilen. Das ist grober Unfug.

Trennschärfe fehlt auch bei einem Ihrer Volksfeste. Es findet gleichzeitig mit der Eröffnung der Hafenanlagen an der Schwedenschanze statt. Vermischen Sie da nicht städtische Angelegenheiten mit ihren persönlichen?

Die Fahrgeschäfte des Festes stehen am Strand. Im Anschluss an die Eröffnung der Anlagen wird es im Bereich daneben das Fest geben. Eine Vermischung sehe ich nicht.

Sie machen zeitgleich Wahlkampf an einem Ort, wo Sie etwas Städtisches eröffnen.

Wir eröffnen nichts Städtisches. Das ist eine Anlage, die ein privater Investor gebaut hat.

„Ich lasse mich nicht auf eine Partei reduzieren“

Bleiben wir beim Wahlkampf. Auf den Plakaten, die bisher in Stralsund hängen, ist einmal der Spruch „Ein klares Ja für Stralsund“ auf rotem Grund zu sehen.

Ich würde sagen, es ist Orange.

Sehr kräftiges Orange. Mittlerweile gibt es neue Plakate von Ihnen, die aussehen, als könnten sie von der SPD sein.

Das ist hoffentlich ein Scherz. Ich habe schon immer Orange verwendet. Das lasse ich mir durch ein SPD-Rot nicht wegnehmen. Es braucht viel Fantasie, um das dem Rot der SPD zuzuordnen.

Es braucht auch viel Fantasie, um Sie der CDU zuzuordnen.

Es steht doch drauf.

Nur auf den neuen Plakaten und da sehr winzig.

Dass ich in der CDU bin, weiß in Stralsund jeder.

Es wirkt dennoch so, als wollten Sie sich die Partei nicht unbedingt auf die Fahnen schreiben.

Die Partei ist bei einer OB-Wahl doch eher zweitrangig, denn in erster Linie ist es eine Personenwahl. Im Übrigen unterstützen mich ja auch die FDP und die Bürger für Stralsund. Letztlich kommt es auf Inhalte und fachliche Qualifikation an.

Wie schätzen Sie die Gegenkandidaten ein? Haben Sie Angst vorm Wahltag?

Nein. Es ist gut, dass wir in Deutschland eine Demokratie haben und dass die Bevölkerung entscheidet. Ich denke, dass ich mit meiner Mannschaft fleißig gearbeitet habe, dass man das auch sieht und dass wir keinen Bereich außen vor gelassen haben.

Haben Sie sich die Hände gerieben, als Herr Quintana Schmidt seine Kandidatur erklärt hat? Die Opposition wird dadurch vermutlich geteilt.

Schlussendlich brauche ich über 50 Prozent. Da spielt es keine Rolle, wie sich der Rest verteilt.

OB Badrow will sich um weitere Ansiedlungen bemühen, sodass auf dem Werftgelände 1000 Arbeitsplätze entstehen. Quelle: Stefan Sauer

Eines Ihrer wichtigsten Themen ist die Zukunft des Werftstandortes. Die Stadt hat das Gelände für 16,5 Millionen Euro gekauft. Wie sollte es zum Ende einer dritten Amtszeit Badrow aussehen?

Ich hoffe, dass das Bild, das ich da vor Augen habe, keine sieben Jahre braucht. Ich will dort mindestens 1000 Arbeitsplätze haben und vor allem die Leute wieder in Arbeit bringen, die in der Transfergesellschaft sind. Wir wollen die Kompaktwerft erhalten. Der Kern wird Schiffbau und maritime Infrastruktur bleiben.

Inwiefern?

Die erste Firma, Fosen Yards aus Norwegen, will dort hybridangetrieben Schiffe bauen. Zudem wird für Offshore-Windkraftanlagen Stahl-Infrastruktur benötigt. In zwei Jahren werden von der Bundesregierung riesige Aufträge ausgeschrieben. Schiffe müssen umgerüstet werden. Reparatur ist ein gigantischer Markt. Überall da wollen wir dabei sein.

Ist Nordic Yards gänzlich raus?

Es setzen sich am Ende die durch, die das größte Bauprogramm haben und die meisten Leute einstellen. Ich bin dennoch weiter an Nordic interessiert.

Muss jede interessierte Firma bei Ihnen im Rathaus um einen Termin bitten?

Nein. Ich habe ein Team, das sich darum kümmert. Wir schichten die Bewerbungen ab und gucken uns jetzt erst mal die Größten an. Deswegen bitte ich auch die Kleineren noch um etwas Geduld.

Wer entscheidet über Ansiedlungen?

Wir wägen ab, was das Beste für die Stadt ist. Das Hauptkriterium ist die Zahl der Arbeitsplätze. Wer die meisten schafft, bekommt den Zuschlag.

Bleibt die Bürgerschaft bei den Entscheidungen außen vor?

Über Verpachtungen werden wir nicht in der Bürgerschaft entscheiden. Aber ich werde dort regelmäßig informieren. Bei allem, was wir machen, begleitet uns ein Ausschuss.

Die Werft ist nicht die einzige Fläche in dem Bereich, die neu entwickelt werden soll.

Wir planen, den Seehafen auf die Werftseite der Rügenbrücke zu verlegen, damit die gesamte Fläche zwischen Ozeaneum und Rügenbrücke frei wird. Dort wollen wir innovative Ansiedlungen hinbekommen, Büroflächen und Wohnungen errichten. Ein ganz neuer Stadtteil soll entstehen. Ich bin zuversichtlich, dass es städtebaulich ein riesiger Erfolg wird.

Kann sich die Stadt den Bauboom leisten?

Derzeit gibt es diverse Bauprojekte in Stralsund. Kann sich die Stadt das leisten? Wie sieht es aus mit Steuererhöhungen?

Steuererhöhungen kommen für mich nicht infrage. Weil wir mit städtischen Unternehmen fleißig sind, ist es möglich, viel zu investieren. Alleine wegen unseres Grundbesitzes und anderer Ressourcen können wir viel machen, weil wir sie geschickt einsetzen und auch so angepasst haben, dass wir entsprechende Einnahmen haben.

Zum Beispiel?

Die Hansestadt hat einen gigantischen Grundbesitz an Ackerland. Die Pachten helfen uns. Ich bin auf meine Landwirte sehr stolz. Sie leisten einen wichtigen Beitrag, den wir an anderer Stelle investieren können. Außerdem stellen sie Nahrungsmittel her – in der jetzigen Zeit ist es besonders wichtig, dass man auch noch genug Getreide selbst anbauen kann.

Dem Bauboom zum Trotz: Der größte Vorteil Stralsunds – die Lage am Wasser – könnte zum größten Nachteil werden. Der Weltklimarat prognostiziert, dass die Ostsee in 100 Jahren um einen Meter steigen wird. Muss da nicht mehr in den Küstenschutz investiert werden?

Ich glaube, dass wir beim Thema Meeresforschung noch sehr viel Unwissen haben, sodass wir uns nicht nur von irgendwelchen Studien leiten lassen sollten, die teilweise nicht zielfrei gemacht werden. Man muss klar definieren, was ein realistisches Maß ist. Wir werden auf jeden Fall in Sachen Küstenschutz mehr unternehmen – in Devin und in Richtung Andershof. Einen Meter Anstieg haben wir vor dem Ozeaneum bereits einkalkuliert. Bei der neuen Freitreppe achten wir darauf, dass wir die Spundhöhe erhalten.

Wann wird Stralsund klimaneutral?

Ihre Mitbewerber haben angekündigt, Stralsund klimaneutral zu machen. Beide nannten Jahreszahlen, bis wann sie das schaffen wollen, legten bisher aber keine Konzepte vor. Wie ist es bei Ihnen?

Umgekehrt. Wir haben ein Konzept, aber keine Jahreszahl. Beim Strom haben wir es eigentlich schon geschafft. Zusätzlich zu unseren zehn Hektar Photovoltaik stehen noch mal fünf Hektar auf den Werftflächen zur Verfügung. Riesenpotenziale, die wir nutzen wollen. Bei Wärme muss man sich etwas einfallen lassen. Wir produzieren Biogas, haben Blockheizkraftwerke und trotzdem kommen wir da erst auf einen Anteil von 24 Prozent bei den Erneuerbaren. Mit der Windkraft und dem Elektrolyseur, den wir in Andershof bauen wollen, werden wir einen Sprung nach vorne machen. Aber wir werden Klimaneutralität nur durch große Strukturen auf dem Wasser erreichen. Dafür brauchen wir die Werft. So schließt sich der Kreis.

Sächsischer Zungenschlag Wer Alexander Badrow reden hört, stellt schnell fest, dass er sächsische Wurzeln hat. Geboren wurde er 1973 im Erzgebirge. Er studierte Bauingenieurswesen und promovierte an der Technischen Universität in Dresden. Später arbeitete er einige Jahre in Frankfurt am Main als Sachgebietsleiter für den ÖPNV und den ruhenden Verkehr. 2005 fing er als Abteilungsleiter für Straßen und Stadtgrün in Stralsund an. 2008 kandidierte CDU-Mitglied Badrow als OB und setzte sich in der Stichwahl gegen Karsten Neumann von den Linken durch. Bei seiner Wiederwahl 2015 holte er bereits im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit (Wahlbeteiligung: 38,4 Prozent). Neben der Politik engagiert sich Badrow in mehreren Gremien, ist etwas Vorstandsvorsitzender der Deutschen Stiftung Welterben oder Mitglied im Förderverein des Technischen Hilfswerks (THW). Alexander Badrow ist mit seiner Frau Sandra seit mehr als 20 Jahren verheiratet. Die beiden haben drei Kinder.

Sie haben ein umfangreiches Wahlprogramm. Was wollen Sie zuerst umsetzen?

Wir machen viele Prozesse gleichzeitig, bauen zum Beispiel mehrere Schulen. In der Jugendarbeit wollen wir weitere Schritte gehen und haben dafür mehr Geld vorgesehen.

Und was machen Sie, sollten Sie nicht gewählt werden?

Das wäre sicherlich hart für mich. Darüber denke ich aber erst nach, wenn es so kommt. Ich habe 14 Jahre meines Lebens intensiv alles für unsere Stadt gegeben. Die Stralsunderinnen und Stralsunder entscheiden nun, ob es ausreichend war und ob sie wollen, dass ich das weitermache. Vor der Wahl habe ich großen Respekt.

Von Kai Lachmann