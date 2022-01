OB-Wahlen in Stralsund: So könnten auch Sie sich bewerben

Stralsund

Sie haben das 18. Lebensjahr vollendet, sind aber 60 oder jünger? Dann könnten Sie auch ohne Partei oder Wählergemeinschaft im Rücken am 8. Mai für den Posten des Oberbürgermeisters der Hansestadt kandidieren, nämlich als Einzelbewerber.

Was muss ein OB-Bewerber alles abliefern?

Neben dem Wahlvorschlag mit den persönlichen Daten muss dann noch eine 8-seitige Zustimmungserklärung ausgefüllt werden. Polizeiliches Führungszeugnis, Erklärung, dass kein strafrechtliches Verfahren läuft und Infos zu eventueller Stasi-Mitarbeit sind ebenso erforderlich wie die Erklärung, die demokratische Grundordnung zu achten. Amtsärztliches Gesundheitszeugnis und eine Bescheinigung über den Hauptwohnsitz sind hinzuzufügen, auch die Wählbarkeitsbescheinigung, in der zum Beispiel steht, dass man nicht rechtskräftig verurteilt wurde.

All das, was man übrigens im Amtsblatt Nr. 14 der Hansestadt vom 6. November nachlesen kann, muss dann bis zum 22. Februar 2022 um 16 Uhr beim Gemeindewahlleiter in der Mühlenstraße 4-6 in Stralsund auf dem Tisch liegen (oder Postfach 2145).

Parteien und WG müssen Zustimmung geben

Wer von einer Partei oder Wählergruppe vorgeschlagen wird oder das noch vorhat, muss von dieser zum Bewerber gemacht worden sein. Dazu ist eine Niederschrift der entsprechenden Versammlung einzureichen.

Gewählt ist am 8. Mai der OB-Kandidat, der mehr als die Hälfte (also über 50 Prozent) der gültigen Wählerstimmen bekommen hat. Ansonsten kommt es zur Stichwahl, die vom Hauptausschuss der Bürgerschaft schon mal für den 22. Mai festgesetzt wurde. Oberbürgermeister Stralsunds wird dort dann der mit den meisten abgegebenen gültigen Stimmen.

49 409 Stralsunder sind zur OB-Wahl, die alle sieben Jahre stattfindet, aufgerufen. Der Wähler, der das 16. Lebensjahr vollendet haben muss, hat außerdem seinen Hauptwohnsitz seit mindestens 37 Tagen in Stralsund zu haben. Ines Sommer

