Stralsund

Der Wahlkampf um den Posten als Oberbürgermeister nimmt langsam Fahrt auf. Amtsinhaber Alexander Badrow (CDU) will mit mehreren Volksfesten in den Stadtteilen für sich und seine Ideen werben. Was können Besucher darüber hinaus erwarten? „Karussell, Riesenrad, Bungee-Trampolin, Popcorn“, listet Jonathan Göbel vom Wahlkampfteam auf. Möglich sei, dass es wegen der Corona-Regeln Einlasskontrollen gibt. Der Eintritt ist frei.

„Flammende Reden“ wolle Badrow nicht halten. Der Oberbürgermeister, seit 2008 im Amt, werde aber bei jedem Termin anwesend sein, um mit den Einwohnern ins Gespräch zu kommen, so Göbel. Das Konzept habe sich bewährt. Entsprechende Feste gab es bereits im Vorfeld früherer Wahlen.

Wird sich Badrow eine Glatze rasieren?

Organisiert werden die Termine von der örtlichen CDU. Zudem haben sich Vertreter der FDP und der Bürger für Stralsund angekündigt. Beide Parteien stellen zur OB-Wahl keinen eigenen Kandidaten und unterstützen den Amtsinhaber. Herausgefordert wird Badrow von der Unternehmerin Melanie Rocksien-Riad (parteilos, unterstützt von SPD und Grünen) sowie von Rechtsanwalt Marc Quintana Schmidt von der Linkspartei.

Wahltermin ist der 8. Mai. Sollte keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen, gibt es zwei Wochen später eine Stichwahl. Die CDU gibt sich siegesgewiss: „Wir haben eine interne Wette“, verrät Göbel. Sollte Badrow im ersten Wahlgang mehr als 60 Prozent erhalten, werde er sich eine Glatze rasieren. „Es gibt Leute in unserem Team, die sagen, dass es optisch besser wäre. So viele Haare sind ja nicht mehr da.“

Die Termine: 25. März ab 13 Uhr und 26. März ab 11 Uhr auf dem Alter Markt; 1. April ab 13 Uhr und 2. April ab 11 Uhr in Andershof auf dem Real-Parkplatz; 8. April ab 13 Uhr und 9. April ab 11 Uhr auf dem Busbahnhof am Frankenwall; 16. April ab 11 Uhr auf dem Parkplatz der Kaufhalle Markant in Knieper Nord; 22. April ab 13 Uhr und 23. April ab 11 Uhr auf der Promenade Grünhufe; 29. April ab 13 Uhr im Strandbad; 30. April ab 11 Uhr Eröffnung der Hafenanlagen an der Schwedenschanze; 6. Mai ab 13 Uhr und 7. Mai ab 11 Uhr auf dem Trelleborger Platz in Knieper West. Alle Veranstaltungen gehen bis 18 Uhr.

Von Kai Lachmann