OB-Wahlkampf in Stralsund: FDP kritisiert Kandidatin von SPD und Grünen

Stralsund

Säbelrasseln in der heißen Wahlkampfphase. In vier Wochen, nämlich am 8. Mai, wird in der Hansestadt Stralsund ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin gewählt.

Neben Amtsinhaber Alexander Badrow für die CDU stehen außerdem Marc Quintana Schmidt (Die Linke) und Melanie Rocksien-Riad (parteilos, nominiert von SPD und Grünen) auf dem Wahlzettel. Letztere hatte die Rekommunalisierung des Klinikums in der Hansestadt zu ihrem Wahlkampfthema gemacht (die OZ berichtete).

FDP stärkt Amtsinhaber den Rücken

Keine Überraschung: Die FDP in Stralsund positioniert sich jetzt klar gegen eine Kommunalisierung des Stralsunder Krankenhauses und stellt sich damit hinter Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU).

„Das Helios Klinikum hat gerade in den vergangenen zwei Jahren der Corona-Pandemie hervorragende Arbeit geleistet. Die Gesundheitsversorgung unserer Bürgerinnen und Bürger war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Diese Leistung verdient Anerkennung“, so Thoralf Pieper, Kreisvorsitzender der FDP Stralsund. Einem möglichen Kauf des Klinikums durch die Hansestadt erteilte er eine deutliche Absage. „Es macht keinen Sinn, eine funktionierende Infrastruktur zu zerschlagen. Gerade im so wichtigen Gesundheitsbereich sollten so weitreichende Entscheidungen nicht zum Spielball politischer Profilierung werden.“

FDP-Chef Pieper: Es fehlt ein schlüssiges Konzept

Seine Kritik richtet sich insbesondere an Melanie Rocksien-Riad, die im Wahlkampf immer wieder die Kommunalisierung des Krankenhauses Stralsund forderte. „Ich sehe bei der von SPD und Grünen unterstützen Kandidatin kein schlüssiges Konzept, um ein solches Projekt zum Erfolg zu führen. Ich denke, mit Wunschvorstellungen und wagen Zukunftsaussichten darf unser funktionierendes Krankenhaus nicht aufs Spiel gesetzt werden. Daher sollten wir den Gesundheitsbereich unbedingt aus den parteipolitischen Spielereien heraushalten!“

Von Ines Sommer