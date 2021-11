Stralsund

Hightech aus dem Silicon Valley in Stralsund: Im Helios Hanseklinikum bekommen die Operateure jetzt einen vierarmigen Assistenten. Da Vinci Xi heißt er, und er ist nicht aus Fleisch und Blut, sondern stammt aus einer amerikanischen Roboter-Schmiede.

Da Vinci ist der erste OP-Roboter, der in einer vorpommerschen Klinik eingesetzt wird. Nur bei Helios in Schwerin gibt es noch so einen stummen Kollegen, der modernste Medizintechnik in sich trägt.

Schneiden und nähen in zehnfacher Vergrößerung

So wird der OP-Roboter im Helios Klinikum Stralsund bedient. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Der Roboter wiegt rund eine Tonne und steht jetzt im ambulanten Operationssaal des Klinikums am Sund. „Mit da Vinci kann man sehr präzise operieren. Die vier Arme bieten viel mehr Bewegungsmöglichkeiten als die menschliche Hand. Und ich kann sowohl per Hand als auch mit dem Fuß Funktionen auswählen. Die Kamera bietet eine sehr gute Übersicht und eine gute Orientierung im Raum. Und das in 3D und HD. Mit der zehnfachen Vergrößerung kann ich sehr genau arbeiten“, erklärt Prof. Matthias Birth, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Allgemein-, Viszeral-, Thorax-, Gefäß- und Plastischen Chirurgie am Mittwoch bei der Pressevorführung und schiebt hinterher: „Das Schönste ist, dass ich jetzt in alle Richtungen drehen und nähen kann. Das führt zu weniger Blutverlust und damit weniger Komplikationen und einer geringeren Belastung für den Patienten. Entsprechend kann die Erholungsphase kürzer ausfallen.“

Zur Premiere gibt es eine Gallenblase-OP

Der Mediziner freut sich schon sehr auf den Donnerstagvormittag. Denn da startet die Premieren-OP mit da Vinci. Professor Birth wird eine Gallenblase entfernen. Zum Team gehören neben dem Operateur dann auch ein (echter) Assistent und eine OP-Schwester. „Bisher sind zwei Ärzte mit dem Roboter vertraut. So zwischen 20 und 40 Stunden haben wir am Gerät trainiert. Denn die besondere Hand-Fuß-Koordination ist schon eine Herausforderung“, so Matthias Birth und sagt lachend: „Wer gern an der Spielekonsole sitzt, ist da bestimmt im Vorteil.“

Da Vinci bietet höchste Präzision

Mit Spielen hat das Ganze natürlich nichts zu tun. Denn hier geht es um größte Präzision bei minimalinvasiven Eingriffen. Vier Fachbereiche werden nach und nach mit da Vinci arbeiten: Chirurgie, Gynäkologie, Urologie und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. „Gerade, wenn wenig Platz ist, wie zum Beispiel im kleinen Becken, können wir mit dieser Technik millimetergenau operieren“, so der Chefarzt. „Möglich ist so ein zitterfreies und noch präziseres Arbeiten. Das ist bei der Entfernung von Tumoren unabdingbar. Gerade das Nähen auf engem Raum gelingt durch die kleineren und beweglicheren Instrumente jetzt besser.“

An dieser Konsole wird der Roboter „da Vinci“ bedient. Von hier aus bewegt Chefarzt Matthias Birth das Hightech-Gerät, steuert zum Beispiel das Schneiden und Nähen. Quelle: Stefan Sauer

Ungewöhnlich: Der Operateur steht nicht mehr am OP-Tisch, sondern sitzt ein paar Meter weiter an einer Konsole, die eher einem Fahrschul-Simulator gleicht – mit Pedalen, Knöpfen und Handführungen. Man guckt durch die Kamera auf einen superscharfen Bildschirm. Zur gleichen Zeit müssen die Finger an bestimmte Hebel gelegt werden. Mit den Füßen kann man weitere Funktionen, zum Beispiel die Veränderung der Kamera, hinzuschalten. Währenddessen wachen am Tisch Assistent und OP-Schwester über die Arme des Roboters mit seinen Instrumenten, können diese auch austauschen.

Gut für die Ausbildung weiterer Operateure: Es gibt eine zweite Konsole, an der man einerseits trainieren kann, andererseits kann von hier aus ein zweiter Arzt eingreifen, falls es nötig wird.

Was kann schief gehen?

Durch diese "Brille" schaut der Operateur und steuert den Roboter. Er kann die OP-Stelle bis zum Zehnfachen vergrößern. Quelle: Christian Rödel

Und was passiert, wenn die Maschine verrückt spielt und zum Beispiel nicht schneidet, wo und wie sie soll. „Das geht gar nicht“, schüttelt Professor Birth den Kopf. „Sobald ich den Kopf aus dem Cockpit nehme, stoppt der Roboter. Auch an den Armen sind viele Sicherheitspunkte eingearbeitet. Der Roboter kann sich definitiv nicht alleine bewegen. Er ist unser verlängerter Arm, hört auf unsere Befehle“, meint der Chefarzt.

„Da Vinci ist das Beste, was der Weltmarkt in diesem Bereich derzeit zu bieten hat. Der Roboter kostet mit OP-Tisch und Konsolen rund zwei Millionen Euro. Wir haben uns aber für eine Mietvariante entschieden. Kaufen lohnt sich nicht, wenn die Technik so schnell voranschreitet“, erklärt der Stralsunder Helios-Geschäftsführer David Kayser und ergänzt: „Den da Vinci verstehen wir auch als innovativen Motor für unsere Region, da er großes Potenzial in der operativen Patientenversorgung hat.“

Von Ines Sommer