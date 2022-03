Stralsund

Der Lehrer oder die Lehrerin bietet über die schulischen Inhalte hinaus ein besonderes Projekt an? Er oder sie war in den Zeiten von Homeschooling kreativ in der Vermittlung des Lernstoffes oder hat sich intensiv um Kontakt bemüht? Der Lehrer oder die Lehrerin engagiert sich durch andere außerschulische Einsätze für Kinder und Jugendliche? Dann sind sie Kandidaten für Superlehrer, den Sie hier online nominieren können. Unter allen registrierten Teilnehmern verlosen wir einen 10-Euro-Amazon-Gutschein.

Die OSTSEE-ZEITUNG und der Lions Club Stralsund-Waterkant wollen außergewöhnliches Engagement würdigen. Schüler, Eltern oder auch Lehrerkollegen und Schulleitungen sind aufgerufen, uns von solchen Einsätzen zu berichten. Vorschläge können ab sofort bis zum 13. April eingesandt werden.

Lions Club will Top-Lehrer unterstützen

Diese werden gesammelt und stehen dann ab 20. April in einer Online-Abstimmung zur Wahl. Dem Sieger winkt der Publikumspreis, nämlich ein 100-Euro-Gutschein, der dann im Strelapark eingelöst werden kann – ob nun für Schulbedarf, Bücher oder das Neueste aus dem Mediamarkt. Gern kann der Sieger den Preis auch gemeinsam mit seiner Klasse ausgeben, zum Beispiel im Eiscafé.

Eine unabhängige Jury wird Anfang Mai ebenfalls eine Auswahl treffen und wählen, welche Lehrer in ihrer Arbeit vom Lions Club Stralsund-Waterkant unterstützt werden. Hier gibt es dann Bares für die Klassenkasse des coolsten Lehrers zu gewinnen: 500 Euro.

Lesen Sie auch Was muss ein richtig guter Lehrer können? Schüler aus der Region Stralsund antworten

Übrigens: Die OSTSEE-ZEITUNG stellt die vorgeschlagenen Lehrer aus Stralsund, Prohn, Altenpleen, Velgast, Franzburg, Niepars, Tribsees oder Steinhagen gerne vor. Also: Mitmachen lohnt sich.

Von OZ