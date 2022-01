Stralsund

Wo gibt es den leckersten Döner in Stralsund? Die OZ-Leserinnen und Leser sind derzeit fleißig am Abstimmen, um den regionalen Sieger zu küren. Viel knuspriges Fleisch, leckere Soßen, frischer Salat – oder doch die Freundlichkeit der Verkäufer: Es gibt viele Kriterien, die eine gute Dönermahlzeit ausmachen. Und das scheint es in Stralsund häufiger zu geben.

Bei einer Zwischenauswertung haben sich zwei Döner-Imbisse herauskristallisiert, die es zum Sieg schaffen könnten und sich den Titel „Bester Döner in Stralsund“ schnappen könnten. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sich demnach der Döner Express und das Kebab Haus – beide im Tribseer Damm.

Die Erfolgsrezepte der Dönerläden

Der Dönerladen im Bahnhof, der „Döner Express“ von Ali Kozan, wird von vielen Kunden für die nette Bedienung vor Ort gelobt. Aber auch die selbst gemachten Soßen nach Geheimrezept sind sehr gefragt.

Außerdem: „Wir bereiten unseren Döner sehr schnell zu – damit die Reisenden, die noch den Anschlusszug bekommen müssen, nicht wieder hungrig losmüssen.“ In Windeseile haben die Kunden die fertig gefüllten Fladenbrote in der Hand – ein Pluspunkt für viele Umsteiger. Und für diejenigen, die nach Feierabend schnell mit einem Gericht nach Hause wollen.

Nur wenige Meter weiter, gegenüber vom Bahnhof, ist das Kebab Haus von Arash Noori. Auch hier sind die Soßen selbst gemacht. Warum der Laden so erfolgreich ist? Laut Inhaber Arash Noori seien es zum einen er und seine Mitarbeiter, die immer freundlich sind und die Kunden bei Laune halten – auch für Späße zu haben sind.

„Außerdem sind wir der einzige Dönerladen in Stralsund, der den Döner auch nach Hause liefert.“ Das sei unkompliziert für die Kunden – sie müssten nicht einmal mehr vor die Haustür. Der Chef des Restaurants am Tribseer Damm gegenüber vom Bahnhof kam 2014 aus Afghanistan nach Deutschland.

Hier können Sie für den besten Dönerladen in Stralsund abstimmen.

Der Sieger 2019, Bistro90, ist trotz vieler Stimmen in diesem Jahr nicht unter den Top 2. Aber das könnte sich noch ändern. Bis Sonntagabend können Sie über Ihren Lieblingsdöner abstimmen. Nachdem regionale Sieger gekürt wurden, geht es in die Endrunde, in der über den besten Dönerladen in ganz MV abgestimmt werden darf.

Unter allen Teilnehmern unserer Umfragen, die sich im Anschluss an die Abstimmung registrieren, verlosen wir einen Gutschein für den persönlichen Lieblingsdönerladen im Wert von 100 Euro.

Von Stefanie Ploch und Christian Rödel