Das Eiseck Damitz bei Prohn erlebte am vergangenen Wochenende mit dem Einheitsfeiertag den vorerst letzten großen Ansturm des Jahres. Beim diesjährigen Test der OSTSEE-ZEITUNG wurde das Geschäft in Klein Damitz von den Lesern und Online-Nutzern zur beliebtesten Eisdiele in der Region gekürt. MV-weit reichte es zu Platz zwei.

Die Betreiber Dieter und Irene Hoenicke gönnen sich seit nun erst einmal eine Verschnaufpause. Doch die Eheleute planen noch für dieses Jahr ein kleines Comeback für große Jüngerschar. „Am zweiten und dritten Advent möchten wir jeweils an den beiden Wochenendtagen unsere Kundschaft mit besonderen weihnachtlichen Eissorten verwöhnen“, kündigt Dieter Hoenicke an. „Wir haben uns besondere Rezepturen ausgedacht und möchten unter anderem die Geschmacksrichtungen Lebkuchen, Spekulatius, Marzipan in unser Eisprogramm aufnehmen“, erzählt Irene Hoenicke.

Sie hat vor einigen Jahren ihrem Mann den Anstupser gegeben, es doch einmal zu wagen, in die Welt der Eismanufakturen einzutauchen. Denn von Hause aus ist er eigentlich Meeresgeologe und Programmierer. Gesagt, getan – ihr Ehemann qualifizierte sich trotz fortgeschrittenen Alters bei einem Lehrgang und die Produktion konnte beginnen. Für gutes Eis ist es offenbar nie zu spät.

Von Christian Rödel