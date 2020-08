OZ-Eisdielentest in Stralsund: So schmeckt es beim Kurhaus Devin

Devin

Die beliebteste Stralsunder Eisdiele 2020 ist laut Leservoting das Kurhaus Devin. Im Landesfinale tritt der Stralsunder Familienbetrieb gegen klanghafte Namen wie Grimmener Milchbar, Barther Eismanufaktur und Trenter Fähr Eck an. Ob der „Eis-Geheimtipp vom Ostsee-Küstenradweg“ da mithalten kann? Als Stralsunder hoffe ich darauf natürlich. Am Wochenende wollte ich mich selbst von den Eiskreationen überzeugen. Bei einem Spaziergang am Strand peilten meine Freundin und ich das Kurhaus an.

Ursprünglich wollten wir das Softeis testen. Plötzlicher Regen machte uns jedoch einen Strich durch den Plan. Wir nahmen drinnen Platz, sondierten die Eiskarte. Zwischen Karibiktraum, Schwedeneisbecher und Bananensplitt fiel mir die Entscheidung schwer. Eine Mitarbeiterin half. „Teste den Kurhaus-Teller“, sagte sie. Bei dieser Kreation lebe der Chefkoch seine süße Seite aus, mit immer neuen Sachen, die nicht auf der Karte stehen.

Serviert wurde mir ein Sorbett mit Himbeer-, Apfel- und Zitronengeschmack, dazu frische Beeren, Schokostreusel und Pfefferminz-Blätter. Damit haben die Deviner mein Herz gewonnen. Ich bin mir sicher, dass sie die eine oder andere Stimme holen – und Stralsund gut vertreten werden.

Von Kay Steinke