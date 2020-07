Franzburg

Jedes Wochenende tauscht Anne-Maria Augustyniak die berufsbedingten Pflegeutensilien wie Verbände, Salben und Spritzen mit Mixer, Rührschüssel und Kuchenblechen, denn dann geht’s ab in die Küche – zum Tortenbacken. Fünf bis sechs Kuchen müssen es schon sein, wenn am Samstag das Café im Wieckhaus die Gäste empfängt. „Das würde ich alleine nie schaffen. Deshalb habe ich Hilfe von meinem Team.“

Kuchenbäckerei sehr begehrt

Da läuft einem doch das Wasser im Munde zusammen. Quelle: Privat

Anzeige

Drei, vier Frauen sind es, die dann jeden Freitagabend am Herd stehen. „Ich mach das, wenn meine zwei Kinder schlafen, dann nehme ich mir ein Glas Wein und mach Musik an, und dann geht es los. Da man das ja jede Woche macht, geht einem das alles schnell von der Hand“, sagt Anne-Maria Augustyniak. Viele werden sie noch unter dem Namen Schauseil kennen, denn sie hat erst vor kurzem ihren Tom geheiratet.

Weitere OZ+ Artikel

Hört man Schauseil, denkt man an die Pflegeeinrichtung in Franzburg, einst ein Haus der Diakonie. Diesen Bereich hat die junge Frau inzwischen von ihren Eltern übernommen – und dazu noch einen eigenen Pflegedienst gegründet.

Ein Café als Hobby

Eine nette Einladung gleich am Eingang. Quelle: Privat

Die ganze Woche sind sie und ihre Kolleginnen mit dem E-Auto auf Patiententour. Warum dann am Wochenende auch noch arbeiten? „Ich sage immer, das Café ist mein soziales Projekt, quasi mein Hobby. Ehrlich gesagt, manchmal war es schon ganz schön stressig, da habe ich überlegt, aufzugeben. Aber dann haben mich meine Mitarbeiterinnen im Wieckhaus nicht nur zum Weitermachen überredet, sie haben mir auch viele Dinge wie den Einkauf abgenommen. Da sieht man schon, dass wir ein tolles Team sind“, schwärmt die 41-Jährige, dass alle mit Herz dabei sind.

Wegen Corona war das Café im Frühjahr geschlossen, ansonsten ist es Sommer wie Winter geöffnet und lädt zu manch süßer Sünde ein. Selbst gemachter Eiskaffee, heiße Waffeln mit Kirschen und Sahne oder eben die Kuchen-Kreationen erfreuen sich bei den Gästen mittlerweile großer Beliebtheit. „Wir haben sogar schon Stammkunden“, freut sich die Franzburgerin und weiß, dass auch daran wieder Kolleginnen Anteil haben, die die Besucher locker-fröhlich bedienen. Immer mit einem Spruch auf den Lippen. So wie dieser: Kuchen macht nicht dick, er zieht nur die Falten glatt. Zum Facelifting hier...“ Und weil der so schön ist, steht er gleich auf dem Schild am Eingang – mit Pfeil zur Kuchentheke.

Hmmm... Früchte, Quark und Baiser

Wie viele verschiedene Torten- und Kuchenrezepte die Wieckhaus-Crew schon ausprobiert hat, kann keiner so genau sagen. Es sind sehr viele, zumal zwischenzeitlich eine Kuchenbäckerin an Bord war. Die Gäste haben da schon ihre Favoriten mit den Lieblingsfrüchten der jeweiligen Saison. Da gibt es Stachelbeer- oder Rhabarber-Baisertorte, leckere Erdbeer-Kreationen, Käse-Quarkkuchen, aber auch die Mohn-Eierschecke immer wieder angefordert. „Das ist ein Rezept meiner Mutter, sie bäckt den oft auch fürs Café“, sagt Anne-Maria Augustyniak und schiebt lachend hinterher: „Aber ich kann den auch gut.“

Anne-Maria Augustyniak in ihrem Café. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Ganz wichtig für die Franzburger Unternehmerin: „Wir backen mit Quark, Schmand, Frischkäse, nicht mit Sahne. Denn wir wollen nicht, dass die Leute hier mit schwerem Magen rausgehen“, sagt die Chefin und verrät, dass an diesem Wochenende noch eine kleine Überraschung ins Haus steht, bevor sich die Wieckhaus-Mannschaft in den Urlaub verabschiedet und dann erst ab Anfang September wieder zum Schlemmen einlädt. „Wir haben Freunde, die machen Musik, und die haben etwas zum Proben gesucht. Da haben wir doch glatt unser Café angeboten. Am Samstag kann man ab 14 Uhr hören, was die Jungs vom Cento Akustik Trio drauf haben.“

Drei Jahre galt es durchzuhalten

Rechnet sich so ein Café im pommerschen Hinterland? „Erstens muss ich nicht davon leben, wir machen das alle neben unserem Beruf in der Freizeit. Zweitens wusste ich als Gewerbetreibende, dass wir drei Jahren durchhalten, das heißt zubuttern müssen. Die drei Jahre sind jetzt um. Seit diesem Jahr rechnet sich das Ganze einigermaßen. Aber es ist nicht nur der normale Café-Betrieb wichtig, sondern auch die Familienfeiern, die wir hier ausrichten.“ Ganz wichtig sei auch gewesen, dass die Stadt für das Wieckhaus auf Miete verzichtet hat. „Sonst hätte ich das nicht durchhalten können“, sagte die Pflegedienst-Leiterin mit eigenem Café-Betrieb. Sie freut sich genau wie ihr Team riesig, dass man so etwas Gutes für Franzburg machen kann.

Von Ines Sommer