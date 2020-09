OZ-Glosse aus Stralsund: Wie es in den Wald hineinruft…

Stralsund

Dass du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst, ist sprichwörtlich ja verbürgt, manchmal sogar erwünscht und dass du glaubst in selbigem zu stehen, kommt öfter vor, als dir lieb ist.

Neues aus dem Aral-Wald

Gilt das eine für das Nichterfassenkönnen, -wollen oder -dürfen, also für mangelnden Durchblick in einer Sache und das andere für oft irritierende Überraschungsmomente des Erstaunens, wenn es nämlich doch mal irgendwo knackt im Gehölz, so wächst aktuell beides an besagter „Aralschonung“ wiedermal zu einem mustergültigen Beispiel eines hansestädtischen Biotops zusammen, in dem die beteiligten Partner eine befruchtende Symbiose eingehen, eine Vergesellschaftung also, die sich ganz ohne den Naturschutz vollzieht, außer natürlich dem traditionell lokalem Natur- und Artenschutz im Allgemeinen und ganz selbstverständlich im Besonderen.

Anzeige

Landesoberwaldmeister mit Wurzelbehandlung

Wald war nach der „Haacker Konvention“ dort sowieso nie und nicht jeder Wildwuchs ist schließlich ein Wald, resümieren auch die Genossen Sozialdemokraten. Schließlich hat ja Landesoberwaldmeister Till Backhaus nach kurzer Wurzelbehandlung des zuständigen Forstamtes eindrucksvoll gezeigt, dass er im Sinn einer Sache auch mal bereit ist „Bäume auszureißen“.

Weitere OZ+ Artikel

Westrügen statt Südstralsund

Über Ausgleichspflanzung darf sich zukünftig Ummanz freuen. Statt Südstralsund Westrügen. Na dann: „Gut Holz!“ Was den Bau von Kindergarten und Wohnungen betrifft, ist im lokalpolitischen Mischwald kein Wildwuchs zu verzeichnen, sondern eher geschlossenes Blattwerk einer gradlinigen Allee ohne Stockfehler. Alle dafür!

Real existiert real

Der umstrittene Punkt dieser „Waldumwandlung“ allerdings ist es, die „Netzlücke“ in der Nahversorgung zu schließen, als ob noch irgendjemand mit dem Netz einkaufen geht, denn der real existierende „Real“ existiert ganz real, mit Aldianbindung, praktisch nur einen Waldspaziergang entfernt von der zukünftigen Siedlung. „Einmal hin! Alles drin!“. Aber dann liegt das Gute eben doch nicht so nah, sondern fern ab von der Realität.

Waldsiedlungen als geschlossenes System

Die Geschichte hat eindrücklich gezeigt, dass besonders Waldsiedlungen ein in sich geschlossenes, gut aufgestelltes Versorgungsangebot schätzen, um weite Wege zu vermeiden und möglichst wenig mit der breiten Bevölkerung in Kontakt zu geraten. Also bevor dort jemand an dem Ast sägt, auf dem er sitzt, da lacht er sich doch lieber einen solchen voller Waldeslust.

Von Gunther Lampe