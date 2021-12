OZ-Glühweintest Stralsund: Wo gibt es den besten Glühwein?

Stralsund

Die Weihnachtsmärkte in Stralsund sind geschlossen, doch Glühwein trinken geht weiterhin: Viele Geschäfte, Bars und Restaurants in der Innenstadt bieten das heißen Getränk zum Verkauf an. Mit Stehtischen vor den Läden lässt sich das ein oder andere Getränk gut genießen. Ob Kinderpunsch oder mit Schuss – da kommt Weihnachts-Feeling auf.

Die Stralsunder Ostsee-Zeitung möchte herausfinden, wo es den leckersten Glühwein in der Innenstadt gibt. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Alle Leserinnen und Leser sind in der ersten Runde dazu aufgerufen, ihr liebstes Lokal zum Glühweintrinken zu nominieren. Die erste Phase läuft bis Montag, den 20. Dezember.

Anschließend haben die Leserinnen und Leser Zeit bis zum 26. Dezember, für das beste Geschäft mit Glühweinausschank abzustimmen. Unter allen Teilnehmenden der Abstimmung winken tolle Preise: Es gibt Gutscheine für den Media Markt, Strelapark-Geschenkgutscheine – oder OZ-Kalender im Wert von insgesamt 250 Euro zu gewinnen.

Schicken Sie einfach ihre Vorschläge für den besten Glühwein in der Stadt mit Namen und Adresse bis Montag an: stralsund@ostsee-zeitung.de . Wir sind gespannt auf Ihre Favoriten.

Von SP